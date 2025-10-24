Femeie bătută, mușcată și jefuită de un bărbat pe stradă în București, umilită apoi și de polițiști: "Mi-au explicat tacticos că e vina mea și că agresorul este doar un băiat aprins după mine"

Caz cutremurător povestit de o femeie din București, vineri, 24 octombrie. Ioniță Monica Gabriela și-a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, temerile trăite de-a lungul timpului, la aproape 10 ani după ce a fost victima unui atac violent pe stradă.

Femeia a relatat simplu cum a fost atacată, bătută și mușcată de un individ "pe stradă, în fața casei mele de atunci" și cum Poliția, în loc s-o ajute, "mi-au explicat tacticos că este vina mea".

"Poliția, pe care o sunam în acea noapte chiar în timpul luptei cu agresorul, a venit abia după ce el m-a bătut bine și mi-a furat telefoanele. Mai precis, a venit după ce am reușit să intru în casă și să chem un prieten de pe laptop. Din momentul în care au intrat în casă și până am terminat declarațiile, acei bărbați mi-au explicat tacticos că este vina mea și că, probabil, agresorul este doar un băiat aprins după mine. În tot acest timp mi-au spus râzând că o mușcătură pe față și „câteva” zgârieturi nu sunt motiv de mers la INML, că mă voi face de rușine când voi vedea ce oameni cu probleme ajung acolo", a dezvăluit Gabriela.

Nu a urmat sfaturile celor care ar fi trebuit s-o protejeze și s-o ajute, ci s-a dus la INML, "unde medicul mi-a spus că cel care mi-a făcut asta este o persoană labilă psihic".

"Mi-a zis că, dacă o palmă o mai poți explica prin furie, o mușcătură ca aceea este semnul unui om care trebuie internat. După fiecare fotografie pe care o făcea, mă întreba dacă mai simt durere undeva, iar eu minimalizam, spunându-i că mai am doar câteva zgârieturi care nu contează. În acel moment, a lăsat pixul jos și mi-a explicat că nu există zgârietură care nu contează, cu ca fiecare reprezintă o vătămare corporală. M-a bufnit plânsul. M-am dezbrăcat până la lenjeria intimă și i-am arătat multe alte zgârieturi pe care le consideram neimportante".

A doua zi după ce a fost bătută și jefuită, victima a fost chemată la secție pentru a-și ridica telefoanele furate cu o seară înainte. Acolo, spune ea, oamenii legii au încercat " cu jigniri, să mă convingă să retrag plângerea pentru că sunt penibilă", pentru că nu mai avea de ce să-l acuze pe agersor din moment ce-și primise telefoanele înapoi.

"S-a făcut dimineață și poliția m-a sunat să vin la secție, să-mi iau telefoanele. Au încercat, cu jigniri, să mă convingă să retrag plângerea pentru că sunt „penibilă”, mai ales că nu mai aveam, după părerea lor, de ce să-l acuz, din moment ce băiatul predase deja telefoanele. M-au pus să semnez o hârtie prin care confirmam că am intrat în posesia lor și alta că ar fi fost o ceartă domestică (nu mai țin minte exact expresia). Am semnat doar documentul de predare a telefoanelor, sub presiunea lor, care îmi adresau câte o ofensă după fiecare cuvânt „domnișoară”. Au insistat să mă văd cu agresorul a doua zi, ca să-și ceară scuze pentru reacție. Am refuzat. Mi-au spus că „de-asta meritam bătute”."

"Au urmat săptămâni de teroare. Interfonul meu suna în fiecare noapte la ora 3", susține femeia.

Timp de șapte ani, femeia a încercat să-și facă dreptate, dar nu s-a întâmplat nimic.

"Mi-am revenit greu, iar în fiecare an, timp de șapte ani, un procuror diferit mă suna să-mi spună că a preluat cazul și că va face ceva în privința asta".

A trecut un deceniu de la agresiunea care i-a schimbat viața definitiv și femeia simțea că revine pe drumul cel bun. Avea, însă, să simtă că soarta îi e, oarecum potrivnică.

"Zece ani mai târziu, l-am văzut în piață, făcând cumpărături. M-a luat amețeala, s-a învârtit Oborul cu mine. M-am dus la scuter să plec, dar nu m-am putut urca. Am rememorat toată noaptea aia și cele mai intense sentimente nu le aveam cu imaginile din lupta mea să scap, ci din umilințele trăite la secția de poliție. A trebuit să stau câteva minute să mă calmez, ca să pot ajunge acasă, și nu la muncă, unde trebuia să fiu. Nu știam că pot simți din nou ceea ce am simțit atunci; o teamă comparabilă doar cu cea pe care am trăit-o când mă agresau domnii polițiști. (...) în clipa în care l-am văzut din nou, după atâta vreme, mi-am revăzut fragilitatea în fața unui sistem de justiție care m-a dezamăgit și m-a făcut să-mi fie frică de el", mărturisește Gabriela pe Facebook.

"De atunci am mai sunat la 112 o singură dată, când eram cu Bogdan. Deși reclamam pe cineva care nu îmi făcuse mie direct vreun rău, m-a bufnit plânsul și încercam să-mi abțin lacrimile. Bogdan m-a întrebat atunci ce s-a întâmplat și de ce am reacționat așa la apelarea poliției. N-am știut să răspund până azi:

Mi-e frică de poliție", a conchis femeia agresată.

