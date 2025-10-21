Gest șocant al unui tată. Și-a înţepat cu un cuţit în omoplat fetiţa în vârstă de doar patru ani. Polițiștii au intervenit de urgență

Un tânăr de 24 de ani din judeţul Covasna a fost arestat preventiv după ce şi-a înţepat cu un cuţit în omoplat fiica în vârstă de patru ani. Bărbatul, care are în grijă doi copii, mama fiind în străinătate, ar fi fost băut la momentul incidentului.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a anunţat marţi, 21 octombrie, că poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că nepoata sa în vârstă de 4 ani ar fi fost victima unor agresiuni fizice din partea tatălui său.

Poliţiştii au stabilit că în grija bărbatului de 24 de ani, din Olteni, se află cei doi copii minori ai acestuia, mama fiind în străinătate.

”Din verificările efectuate şi probatoriul administrat în urma sesizării primite duminică, s-a stabilit că în seara zilei anterioare, bărbatul, cel mai probabil aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi înţepat-o pe fetiţa în vârstă de 4 ani cu un cuţit în zona omoplatului. În urma acestei agresiuni, fetiţa a fost transportată la o unitate medicală pentru investigaţii de specialitate, stabilindu-se că leziunile suferite nu au fost de natură a-i pune viaţa în pericol”, a transmis IPJ Covasna.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore de către poliţişti, fiind deschis un dosar penal în care cercetările sunt continuate, sub subravegherea unui procuror, pentru violenţă în familie.

Luni, bărbatul a fost prezentat instanţei, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, formulată prin unitatea pe parchet competentă.

Ads