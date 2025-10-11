Medic dintr-un spital din România, agresat fizic și verbal de trei femei. Mama și cele două fiice au fost reținute

Trei femei, acuzate că ar fi agresat fizic şi verbal un medic de la Spitalul Municipal din Medgidia, au fost reţinute de poliţişti.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia a dispus, vineri, reţinerea a trei femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 41 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, a anunţat IPJ Constanţa.

În cauză au fost efectuate acte de urmărire penală, prin delegare, de către poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia.

Femeile agresoare sunt o mamă și cele două fiice ale ei

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă, 11 octombrie 2025, în urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, pe 8 octombrie, în jurul orei 23:00, în timp ce s-ar fi aflat în incinta Spitalului Municipal Medgidia, cele trei femei - mama, de 41 de ani, şi fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani - ar fi agresat fizic şi verbal un medic al unităţii, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Medicului i-au fost provocate echimoze şi escoriaţii la nivelul feţei.

Incidentul a produs indignarea cetăţenilor aflaţi în spital, precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus reţinerea celor trei femei, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de sâmbătă să fie dispuse măsurile legale.

Ads