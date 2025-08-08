Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București. Un bărbat de 75 de ani a agresat sexual o adolescentă de 13 ani

Un bărbat de 75 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat sexual, într-un mijloc de transport în comun, o minoră de 13 ani.

"La data de 7 august, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară și au reținut un bărbat, în vârstă de 75 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor", informează un comunicat al DGPMB transmis, vineri, AGERPRES.

Polițiștii Capitalei au fost sesizați, pe 25 iulie, cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun.

Polițiștii din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale au declanșat de îndată cercetări, în vederea identificării și depistării persoanei bănuite de comiterea faptei, precum și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

"În urma activităților investigative desfășurate, sub coordonarea procurorului specializat, s-a stabilit că, la data de 24 iulie, bărbatul - aflat în același mijloc de transport în comun cu victima - ar fi profitat de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința, în raport cu vârsta fragedă, și ar fi agresat-o sexual, prin atingerea în zonele intime", arată sursa citată.

Ads

În urma cercetărilor, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 75 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Joi a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară emis pe numele acestuia, suspectul fiind depistat și condus la sediul subunității de poliție pentru audieri.

"În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile", precizează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.

Ads