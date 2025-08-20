Curtea de Apel se pronunță definitiv în dosarul preotului Visarion Alexa, acuzat de o enoriașă că a agresat-o sexual

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 11:27
434 citiri
Visarion Alexa a fost condamnat cu suspendare FOTO captură ProTV

Curtea de Apel București urmează să dea miercuri, 20 august, verdictul definitiv în dosarul preotului Visarion Alexa, condamnat în primă instanță la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală, după ce a fost acuzat de o enoriașă că a agresat-o sexual în primăvara anului 2022.

Atât preotul, cât și femeia au contestat verdictul, iar CA București urmează să se pronunțe, după mai multe amânări și reluarea judecății în complet de divergență.

În iulie 2022, o femeie a depus o plângere penală împotriva preotului Visarion Alexa, paroh al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, susținând că acesta a agresat-o sexual. După izbucnirea scandalului în spațiul public, în contextul în care preotul era cunoscut ca realizator sau invitat în cadrul unor emisiuni radio și TV, unde aborda teme de actualitate răspunzând frământărilor generației actuale, s-a autosuspendat de la slujire și a recunoscut că avea o relație de prietenie cu enoriașa respectivă.

Condamnat în prima instanță

Condamnat, în primă instanță, la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, preotul Visarion Alexa a contestat decizia, la fel ca și femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală.

Ajuns pe rolul Curții de Apel București în iulie 2024, procesul a avut nenumărate amânări și, pentru că judecătorii nu au căzut de acord asupra sentinței, în aprilie 2025 cauza a fost repusă pe rol pentru reluarea judecății în complet de divergență. În fața noului complet, părintele Alexa a mărturisit că regretă situația în care a ajuns și a pledat pentru achitare.

La termenele ulterioare ale procesului, pronunțarea a fost amânată de mai multe ori, Curtea de Apel București fiind așteptată să se pronunțe definitiv miercuri, 20 august.

Decizia primei instanțe îl obliga pe Visarion Alexa să îi plătească părții vătămate 2700 de lei daune materiale și 35.000 de lei daune morale.

Cum se apără preotul

Avocata lui Alexa Visarion, Mariana Mihai, afirma, la scurt timp de la acuzații, că a existat o relație de prietenie între preot și femeia respectivă.

„Relația de duhovnic a fost dublată de o relație de prietenie, partea vătămată recunoaște acest lucru. Dânsa comunica aproape non-stop, noaptea, ziua cu părintele și în această relație, pe fondul acelei prietenii și abordări personale, a intervenit și acest eveniment, incident din aprilie 2022. Nu a existat o relație foarte profundă. A depus plângerea pe 20 iulie, în ultima zi în care se putea formula plângere, iar acesta este un lucru destul de discutabil”, afirma apărătoarea preotului, adăugând că a fost o discuție între cei doi, „nu neapărat o agresiune”.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, incidentul respectiv s-ar fi produs în timpul spovedaniei.

Conform doxologia.ro, părintele Visarion Alexa, originar din Bacău, este parohul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” – Militari, din București.

În calitate de realizator sau de invitat în cadrul emisiunilor radio și TV, părintele Visarion Alexa abordează teme de actualitate și răspunde la frământările generației actuale. A participat la numeroase cateheze, întruniri, conferințe, la diferite dialoguri și dezbateri.

