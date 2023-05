G7 cheamă China "să facă presiune asupra Rusiei pentru a-şi înceta agresiunea"

Liderii G7 au chemat China sâmbătă la Hiroshima "să facă presiuni asupra Rusiei pentru a-şi înceta agresiunea" împotriva Ucrainei, declarând totodată că doresc relaţii "constructive şi stabile" cu Beijingul, informează France Presse.

"Suntem pregătiţi să construim relaţii constructive şi stabile cu China", au declarat în comunicatul lor şefii de stat şi de guvern ai celor mai industrializate şapte democraţii, dintre care Statele Unite, Japonia şi Franţa, referindu-se la "importanţa de a dialoga sincer" cu autorităţile chineze. Ei şi-au reafirmat de asemenea "opoziţia" faţă de orice "militarizare" chineză în Asia-Pacific.

Today, my fellow G7 Leaders and I paid a visit to Hiroshima's Peace Memorial Park where we paid our respects. pic.twitter.com/qjbILyHWcV