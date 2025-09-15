Un bărbat din Gorj a primit interdicția de a se apropia de rudele sale, după ce și-a bătut părinții și bunica. Este și monitorizat electronic

Un bărbat din județul Gorj este monitorizat electronic și nu are voie să se apropie de rudele sale, după ce și-a bătut tatăl, mama și bunica. Inițial, el a fost violent cu tatăl lui, iar când mama și bunica au intervenit pentru a aplana scandalul, le-a lovit și pe ele.

Scandalul, în urma căruia polițiștii gorjeni au deschis dosar penal, a avut loc sâmbătă seară, într-o familie din comuna Prigoria.

Un bărbat de 63 de ani a sunat la 112 și a solicitat sprijin din partea autorităților, relatând că are un conflict cu fiul său, iar acesta este violent.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit faptul că, în jurul orei 19:45, în timp ce apelantul se afla la domiciliu, pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de băuturi alcoolice, a fost lovit cu pumnii la nivelul corpului de către fiul său, de 37 de ani, din aceeași localitate. În conflict au intervenit pentru aplanare mama agresorului, de 55 de ani, și bunica acestuia, de 78 de ani, împrejurare în care ambele au fost lovite cu pumnii de bărbatul de 37 de ani”, informează luni, 15 septembrie, oficialii Poliției județene Gorj.

Bărbatul și cele două femei prezentau zgârieturi și alte ușoare urme de violență, însă au refuzat intervenția unui echipaj medical.

Formularele de evaluare a riscului completate de polițiști au arătat că bărbatul de 37 de ani reprezintă un „risc iminent” pentru părinții și bunica sa, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. În plus, victimele au solicitat ca agresorul să poarte dispozitiv de monitorizare electronică.

El este cercetat în continuare pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.

