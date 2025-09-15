Un bărbat din Gorj a primit interdicția de a se apropia de rudele sale, după ce și-a bătut părinții și bunica. Este și monitorizat electronic

Autor: Ema Petrescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 15:54
290 citiri
Un bărbat din Gorj a primit interdicția de a se apropia de rudele sale, după ce și-a bătut părinții și bunica. Este și monitorizat electronic
Mașină de poliție FOTO Hepta

Un bărbat din județul Gorj este monitorizat electronic și nu are voie să se apropie de rudele sale, după ce și-a bătut tatăl, mama și bunica. Inițial, el a fost violent cu tatăl lui, iar când mama și bunica au intervenit pentru a aplana scandalul, le-a lovit și pe ele.

Scandalul, în urma căruia polițiștii gorjeni au deschis dosar penal, a avut loc sâmbătă seară, într-o familie din comuna Prigoria.

Un bărbat de 63 de ani a sunat la 112 și a solicitat sprijin din partea autorităților, relatând că are un conflict cu fiul său, iar acesta este violent.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit faptul că, în jurul orei 19:45, în timp ce apelantul se afla la domiciliu, pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de băuturi alcoolice, a fost lovit cu pumnii la nivelul corpului de către fiul său, de 37 de ani, din aceeași localitate. În conflict au intervenit pentru aplanare mama agresorului, de 55 de ani, și bunica acestuia, de 78 de ani, împrejurare în care ambele au fost lovite cu pumnii de bărbatul de 37 de ani”, informează luni, 15 septembrie, oficialii Poliției județene Gorj.

Bărbatul și cele două femei prezentau zgârieturi și alte ușoare urme de violență, însă au refuzat intervenția unui echipaj medical.

Formularele de evaluare a riscului completate de polițiști au arătat că bărbatul de 37 de ani reprezintă un „risc iminent” pentru părinții și bunica sa, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. În plus, victimele au solicitat ca agresorul să poarte dispozitiv de monitorizare electronică.

El este cercetat în continuare pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.

Bărbat reținut după ce a băgat cu forța doi copii de 11 ani în mașina proprie. Ce măsuri au luat autoritățile
Bărbat reținut după ce a băgat cu forța doi copii de 11 ani în mașina proprie. Ce măsuri au luat autoritățile
Polițiștii din Bistrița cercetează penal un bărbat care ar fi agresat doi copii de 11 ani, forțându-i să se urce în mașina sa. Cei doi au reușit să fugă pe fereastra mașinii. După...
Un șofer beat a blocat două ambulanțe și i-a bătut pe medici cu o rangă. Agresorul a scos și un pistol. Unde a avut loc atacul
Un șofer beat a blocat două ambulanțe și i-a bătut pe medici cu o rangă. Agresorul a scos și un pistol. Unde a avut loc atacul
Un bărbat beat din Bulgaria a blocat cu mașina două ambulanțe aflate în misiune și i-a bătut pe medici. Agresorul a lovit și martorii de pe stradă cu ranga și a amenințat că îi...
#agresiune, #gorj, #barbat, #bataie, #parinti , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Țările UE, inclusiv România, vor aplica un nou sistem de intrare-ieșire pentru cetățenii străini. Ce date vor fi înregistrate
  2. Nepotul lui Gheorghe Dincă, "Monstrul din Caracal", reținut de polițiștii din Arad. Motivul pentru care Mihai-Alexandru Dincă a ajuns în arest SURSE
  3. Un bărbat din Gorj a primit interdicția de a se apropia de rudele sale, după ce și-a bătut părinții și bunica. Este și monitorizat electronic
  4. Țara europeană care a eliminat zeci de mii de apartamente turistice. Prețul cazărilor ar putea crește în mai multe orașe vizitate de români
  5. NATO și iluzia „scutului aerian” împotriva Rusiei. Între realitate operațională și falii politice
  6. Rusia îl contrazice pe Trump, care a anunțat că trilaterala Ucraina-SUA-Rusia are loc în curând, deși Putin și Zelenski „se urăsc atât de mult”
  7. Fermele ucrainene au devenit noile ținte ale lui Putin. Rușii au lovit cu rachete oamenii care strângeau recolta: 12 răniți
  8. Noile reguli impuse de Guvern lasă fără asigurare medicală aproape 650.000 de români. Proces anevoios pentru cei care au ajuns în această situație
  9. Fosta republică sovietică aflată acum în UE și NATO dezvăluie că Europa este încă departe de a avea forța necesară pentru a descuraja Rusia
  10. Mai mulți elevi au ajuns la spital după ce colegii lor le-au pus lipici pe ochi în timp ce dormeau. Unde a avut loc incidentul