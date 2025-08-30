Bătaie cu pumnii în fața unei săli de pariuri după o neînțelegere mai veche. Agresorul i-a luat victimei telefonul mobil

Doi bărbaţi s-au luat la bătaie în faţa unei săli de pariuri din Botoşani, la faţa locului intervenind jandarmii.

”În ziua de vineri, 29 august, în jurul orei 15.00, o neînţelegere mai veche între doi bărbaţi, urmată de o altercaţie fizică, au avut ca rezultat întocmirea de către jandarmi a actelor de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire şi alte violenţe şi tâlhărie”, anunţă, sâmbătă, Jandarmeria Botoşani.

Jandarmii precizează că cei doi bărbaţi s-au întâlnit în faţa unei săli de pariuri din municipiul Botoşani şi în scurt timp a izbucnit între ei scandalul.

”Unul dintre bărbaţi, în vârstă de 33 de ani, l-a lovit pe celalalt cu pumnii, după care i-a luat telefonul mobil. Jandarmii au intervenit în urma apelului 112 făcut de victima agresiunii şi l-au identificat pe agresor după câteva minute, în zona Bulevardului Mihai Eminescu, în baza semnalmentele furnizate de martori”, a mai transmis sursa citată.

Agresorul a încercat să ascundă telefonul între rafturile unui magazin.

”Agresorul a fost condus la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, unde s-au întocmit actele procedurale, fiind ulterior predat poliţiştilor botoşăneni, în vederea continuării cercetărilor”, a mai transmis Jandarmeria Botoşani.

Bărbatul agresat a primit îngrijiri medicale la Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Mavromati, unde s-a prezentat singur şi a solicitat ajutor din partea personalului specializat, loc în care a şi fost găsit de jandarmi.

