Bătaie cu pumnii în fața unei săli de pariuri după o neînțelegere mai veche. Agresorul i-a luat victimei telefonul mobil

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 30 August 2025, ora 10:23
306 citiri
Bătaie cu pumnii în fața unei săli de pariuri după o neînțelegere mai veche. Agresorul i-a luat victimei telefonul mobil
Procurorii fac ancheta să afle în ce condiții a fost impușcat jandarmul FOTO Jandarmeria Română

Doi bărbaţi s-au luat la bătaie în faţa unei săli de pariuri din Botoşani, la faţa locului intervenind jandarmii.

”În ziua de vineri, 29 august, în jurul orei 15.00, o neînţelegere mai veche între doi bărbaţi, urmată de o altercaţie fizică, au avut ca rezultat întocmirea de către jandarmi a actelor de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire şi alte violenţe şi tâlhărie”, anunţă, sâmbătă, Jandarmeria Botoşani.

Jandarmii precizează că cei doi bărbaţi s-au întâlnit în faţa unei săli de pariuri din municipiul Botoşani şi în scurt timp a izbucnit între ei scandalul.

”Unul dintre bărbaţi, în vârstă de 33 de ani, l-a lovit pe celalalt cu pumnii, după care i-a luat telefonul mobil. Jandarmii au intervenit în urma apelului 112 făcut de victima agresiunii şi l-au identificat pe agresor după câteva minute, în zona Bulevardului Mihai Eminescu, în baza semnalmentele furnizate de martori”, a mai transmis sursa citată.

Agresorul a încercat să ascundă telefonul între rafturile unui magazin.

”Agresorul a fost condus la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, unde s-au întocmit actele procedurale, fiind ulterior predat poliţiştilor botoşăneni, în vederea continuării cercetărilor”, a mai transmis Jandarmeria Botoşani.

Bărbatul agresat a primit îngrijiri medicale la Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Mavromati, unde s-a prezentat singur şi a solicitat ajutor din partea personalului specializat, loc în care a şi fost găsit de jandarmi.

Ce-i răspunde Bogdan Ivan ministrului Economiei, Radu Miruță, după acuzațiile legate de numirile din Consiliile de Administrație: „Să facă toate procedurile legale”
Ce-i răspunde Bogdan Ivan ministrului Economiei, Radu Miruță, după acuzațiile legate de numirile din Consiliile de Administrație: „Să facă toate procedurile legale”
Fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, actual ministru al Energiei, a declarat vineri, 29 august, la Digi24, că nu s-a simțit vizat de afirmațiile lui Radu Miruță, actualul ministru al...
Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, posibil candidat la USR pentru Primăria București, este de părere că metroul din București ar putea fi integrat cu STB și să intre în...
#agresiune, #pariuri, #neintelegere, #telefon , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii n-au stat pe ganduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, dupa ce le-a eliminat doua favorite la US Open
Digi24.ro
VIDEO Panica in timpul unei curse Londra-Bacau, dupa ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: "Unul simplu, la 2 lei"
Adevarul.ro
S-au saturat grecii de romani? Turistii se plang ca o simt pe pielea lor. "Doar la noi e invers"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atac rusesc de amploare asupra Ucrainei. Zaporojie, lovit în plin: 1 mort, 24 de răniți, inclusiv copii. Polonia ridică avioane de luptă VIDEO
  2. Vizită „fără precedent” a lui Putin la Beijing. Ce urmăresc Moscova și Beijingul într-un moment critic pentru războiul din Ucraina
  3. Un consilier local din Aiud, care a renunțat din „solidaritate” la indemnizația sa, a omis să spună că are poprire pe bani
  4. Bătaie cu pumnii în fața unei săli de pariuri după o neînțelegere mai veche. Agresorul i-a luat victimei telefonul mobil
  5. De ce a durat 13 ore intervenția polițiștilor în cazul bărbatului din Otopeni, acuzat că l-a ucis pe copilul iubitei sale. Suspectul a fost reținut
  6. Ce pedeapsă riscă puștiul violent care a agresat un livrator asiatic
  7. Aglomerație la ieșirea din țară prin Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei. Ce puncte de frontieră alternative au șoferii
  8. Administrația Trump taie ajutoare internaționale de 4,9 miliarde de dolari. Risc crescut de „shutdown” în septembrie, avertizează democrații
  9. Liderul din Coreea de Nord a promis ”o viață frumoasă” familiilor ”martirilor” care au murit în războiul din Ucraina
  10. Alibaba lucrează la proiectarea unui nou cip AI, în contextul tensiunilor dintre China și SUA. Beijingul apasă pedala în „cursa” semiconductorilor