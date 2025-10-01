”Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”. Declarații halucinante ale tânărului care s-a filmat agresând un livrator străin pe o stradă din București

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:15
635 citiri
Livratorul lovit de tânăr FOTO captură video stirileprotv.ro
Tânărul din București care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh și a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu poate să respire același aer cu ”subumanii ăștia” și că el a avut mereu ”sânge pur”. Informația apare în decizia Tribunalului București din 5 septembrie, prin care este menținută arestarea sa preventivă, relatează G4Media.ro.
Din considerentele încheierii penale a judecătorului de la Tribunalul București care a menținut arestarea preventivă a lui Cosmin Tudoran reiese că magistratul și-a motivat decizia și prin faptul că ”în ceea ce privește starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertatea a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relațiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce.”
Judecătorul a invocat și faptul că ”motivele josnice care au stat la baza comiterii actelor de agresiune rezultă și din cuprinsul foii suplimentare de evoluție și tratament unde s-a consemnat declarația inculpatului potrivit căreia acesta nu poate să respire același aer cu ”subumanii ăștia”, care în aprecierea sa nu sunt oameni, menționând cu această ocazie că el a avut mereu ”sânge pur””, transmite G4Media.
În motivare, judecătorul a scris că fenomenul discriminării rasiale este în proces de amplificare, ”fiind promovat pe diverse căi, în mod infam de anumite persoane” și că ”Acest fenomen trebuie supravegheat cu atenție de autorități deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială și este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăși baza democrației și contravine demnității umane.”
Pe data de 26 august 2025, în jurul orei 22.30, în Municipiul București, Cosmin Tudoran (20 de ani) a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh care aștepta la semafor. În paralel, agresorul, care a filmat incidentul cu telefonul mobil, a acuzat victima, în limba engleză, că ”este un invadator” și i-a cerut ”să se întoarcă la el în țară”. Tudoran a fost prins la scurt timp de către un polițist aflat în timpul liber care a observat incidentul. Conform actelor de la Medicină Legală, livratorul a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.
Pe 27 august, Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 2 sub acuzația de ”lovire și alte violențe”, decizie menținută pe 5 septembrie de Tribunalul București. În timpul cercetărilor pentru săvârșirea acestei infracțiuni, pe baza postărilor din trecut ale lui Tudoran de pe rețelele sociale, procurorul de caz a extins urmărirea penală pe numele său și pentru ”utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe”. În acest sens, el ar fi distribuit pe o platformă online un colaj video cu simboluri ale Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler în timp ce se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Livrator străin, bătut pe stradă în București
Tânărul din București care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh și a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu poate să respire același aer cu ”subumanii...
Anchetatorii au decis extinderea cercetărilor în cazul lui Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator în București, pentru propagandă legionară. Decizia vine după ce procurorii au...
Primarul general al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar aceasta a anulat avizul care fusese anterior acordat pentru protestul...
Cetățeanul de 20 de ani care a agresat un livrator asiatic a ajuns într-un timp record, un exemplu negativ, la nivel național. După comiterea faptelor reprobabile, tânărul a ajuns în...
Un videoclip cu un tânăr care lovește și jignește un cetățean străin, livrator de mâncare din București, a ajuns viral în social media. Scena a generat noi dezbateri publice, specifice...
Shekhar Chandra Shrestha, coordonator național pentru integrare și management pentru aproximativ 1000 de angajați non-UE din România, a explicat că muncitorii extracomunitari care vin în...
O postare făcută de deputatul Dan Tanasă, în care apare un mesaj de amenințare la adresa sa, a devenit virală după ce mai mulți internauți au observat un detaliu suspect.
Tanasă a...
În ultimii ani, România a fost nevoită să importe masiv forță de muncă din state asiatice. În doar cinci ani, numărul muncitorilor străini din țara noastră aproape că s-a triplat....
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a decis să recompenseze angajații care s-au remarcat, în ultima perioadă, în activitățile desfășurate în timpul misiunilor.
Astfel, Andrei Jianu,...
Agresorul livratorului străin din București, conform informațiilor online, ar fi un tânăr în vârstă de 20 de ani care promovează pe rețelele sociale simboluri fasciste și naziste.
Pe...
Polițistul Andrei Jianu, care a intervenit în apărarea livratorului străin agresat în București, a dat detalii despre cum au decurs evenimentele. Agentul povestește și ce l-a făcut să...
Tânărul de 20 de ani, din București, care a agresat pe stradă un livrator de mâncare originar din Bangladesh, se remarcase anterior pe Internet postând simboluri fasciste.
Agresorul, al...
Cseke Attila, unul dintre liderii UDMR, cataloghează drept ”de neconceput” ideea că un muncitor străin venit în România este atacat pe stradă şi aminteşte că milioane de români...
Ambasada Bangladeshului a reacționat după incidentul de marți, 26 august, când un livrator din această țară a fost lovit în București de un tânăr român. Diplomații au mulțumit...
Deputatul AUR Mohammad Murad spune că Dan Tanasă, colegul său deputat de la AUR „face o confuzie” între „imigrant” și „angajat” și este de părere că, dacă ar pleca din România...
Președintele României, Nicușor Dan, a intervenit și el în scandalul livratorului asiatic lovit de un tânăr român pe străzile Capitalei. Dan a condamnat "cu fermitate agresiunea asupra unui...
Deputatul Alexandru Muraru anunţă joi, 28 august, că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru incitare la ură, arătând că afirmaţiile publice ale acestuia,...
Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a condamnat joi, 28 august, în cei mai fermi termeni, agresiunea incalificabilă la care a fost supus un livrator de origine asiatică, un...
Crede intr-o conspirație prin care anumite forțe suprastatale... Vezi tot