”Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”. Declarații halucinante ale tânărului care s-a filmat agresând un livrator străin pe o stradă din București

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:15
Tânărul din București care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh și a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu poate să respire același aer cu ”subumanii ăștia” și că el a avut mereu ”sânge pur”. Informația apare în decizia Tribunalului București din 5 septembrie, prin care este menținută arestarea sa preventivă, relatează G4Media.ro.

Din considerentele încheierii penale a judecătorului de la Tribunalul București care a menținut arestarea preventivă a lui Cosmin Tudoran reiese că magistratul și-a motivat decizia și prin faptul că ”în ceea ce privește starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertatea a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relațiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce.”

Judecătorul a invocat și faptul că ”motivele josnice care au stat la baza comiterii actelor de agresiune rezultă și din cuprinsul foii suplimentare de evoluție și tratament unde s-a consemnat declarația inculpatului potrivit căreia acesta nu poate să respire același aer cu ”subumanii ăștia”, care în aprecierea sa nu sunt oameni, menționând cu această ocazie că el a avut mereu ”sânge pur””, transmite G4Media.

În motivare, judecătorul a scris că fenomenul discriminării rasiale este în proces de amplificare, ”fiind promovat pe diverse căi, în mod infam de anumite persoane” și că ”Acest fenomen trebuie supravegheat cu atenție de autorități deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială și este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăși baza democrației și contravine demnității umane.”

Pe data de 26 august 2025, în jurul orei 22.30, în Municipiul București, Cosmin Tudoran (20 de ani) a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh care aștepta la semafor. În paralel, agresorul, care a filmat incidentul cu telefonul mobil, a acuzat victima, în limba engleză, că ”este un invadator” și i-a cerut ”să se întoarcă la el în țară”. Tudoran a fost prins la scurt timp de către un polițist aflat în timpul liber care a observat incidentul. Conform actelor de la Medicină Legală, livratorul a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Pe 27 august, Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 2 sub acuzația de ”lovire și alte violențe”, decizie menținută pe 5 septembrie de Tribunalul București. În timpul cercetărilor pentru săvârșirea acestei infracțiuni, pe baza postărilor din trecut ale lui Tudoran de pe rețelele sociale, procurorul de caz a extins urmărirea penală pe numele său și pentru ”utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe”. În acest sens, el ar fi distribuit pe o platformă online un colaj video cu simboluri ale Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler în timp ce se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă.

