De ce nu iau românii atitudine dacă cineva este agresat pe stradă. "Maximul pe care sunt dispus să îl fac pentru străini este să sun la poliție"

Aproape zilnic apar știri despre agresiuni în stradă, multe dintre ele având loc în timpul zilei.

Comentariul care le însoțește frecvent se referă la lipsa de reacție a celor care sunt martori.

Un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe această temă.

"Voi luați atitudine dacă cineva este agresat pe stradă?"

Autorul postării a fost primul care a răspuns la întrebarea pe care a formulat-o, relatând o situație în care a sărit în ajutorul unei femei. Acesta a precizat că de atunci a decis să se îndepărteze de zona în care are loc conflictul și să sune la poliție.

"Ca să răspund la întrebarea mea, răspunsul este nu. Acum mulți ani am văzut o altercație dintre un bărbat și o femeie și am sărit în ajutorul femeii, și acuma regret că am făcut asta. De atunci nu mai intervin și nici nu o să o mai fac vreodată. Eu am ieșit cel mai rău din situație. Am mai întâlnit 2 situații de atunci, fiind vorba de agresiuni. Ce am făcut?

M-am dus mai încolo și am sunat la poliție, dar nu m-am băgat. Putea să fie animal, femeie sau copil, la fel acționez. Acționezi și te trezești cu alți mameluci care sunt șanse să îl cunoască pe agresor și apoi îți iei pumni din spate", a scris acesta pe Reddit.

"Femeia bătută de prietenul ei a zis că mint"

Întrebarea sa a strâns 150 de comentarii. Unii au relatat cazurile în care au ales sau nu să intervină, alții și-au argumentat deciziile.

"NU. Never.

Am intervenit o dată, era să iau bătaie crunt m-am ales doar cu câteva julituri.

Am chemat poliția și femeia bătută de prietenul ei a zis că mint. Ea care cerea ajutor ca din gură de șarpe după ce-i umflase ăla ochii!

Maxim ce poți face e să te îndepărtezi și să-i zici că suni la poliție și să suni la poliție!

Nu te du aproape de malac că-ți iei bătaie și după, tot tu ești mincinos. Sigur, experiența mea e negativă, dar mi-am învățat lecția.

90% dintre agresiuni se întâmplă între persoane care se cunosc."

"Nu știu cu cine ajung să mă bat, nu știu dacă ăla are cuțit"

Mulți subliniază că le este teamă că pot fi răniți dacă intervin.

"Te bagi doar dacă îți asumi că poți ieși cel mai rău din situație, altfel nu!"

"Maximul pe care sunt dispus să îl fac pentru străini este să sun la poliție. Nu mă bag personal pentru că: (1) nu știu să mă bat, nu am experiență în bătăi, sincer nici nu am o formă fizică excepțională, deci șansele sunt mari să mi-o iau urât și (2) situația are multe elemente necunoscute, nu știu cu cine ajung să mă bat, nu știu dacă ăla are cuțit, nu știu dacă n-are câțiva tovarăși prin jur care vor apărea în scurt timp, nu știu dacă e genul de om care mă lasă în pace dacă mă vede la pământ sau e genul care îmi cară șuturi în gură până îmi pierd toți dinții și îmi rupe maxilarul.

Dacă ar fi vorba de o persoană apropiată mie, toate calculele alea de dinainte se șterg cu buretele. Aia e, mă bag și dumnezeu cu mila. Dar dacă e vorba de un străin, nu mă simt vinovat că pun siguranța mea pe primul loc."

"Ia-te cu mine dacă ești șmecher" am șoptit în timp ce mă îndreptăm în direcția opusă.

Băi eu am intervenit odată, dar noi eram 3 și aia erau 2 care îi cărau picioare unuia.

Așa singur n-am văzut niciodată.

Îmi place să cred că aș interveni, dar asta e formula corectă, până nu se întâmplă în fața mea și sunt singur nu știu cu adevărat ce aș face."

"Mă mai bag, cu o evaluare obiectivă a riscurilor.

O dată când plecăm la muncă era unu care o înjură pe una vis a vis de Domino în Tei, că intrase câteva minute să plătească o factură și îl blocase (mașina lui era pe trotuar). Stația de autobuz plină, toți se uitau. A intrat peste ea în mașină și începuse să o scuipe, așa că l-am interpelat.

A ieșit și a început să țipe la mine, i-am spus pe un ton calm că gata, a înjurat-o, a scuipat-o, să plece, e de-ajuns. Aia plângea în mașină. El a scos cheile și le-a strâns între degete și se făcea că vrea să îmi dea în ureche. Am ținut mâinile ridicate și un ton calm până în acel moment.

A ridicat haina să îmi arate că are un toc de pistol, așa că am sunat în fața lui la 112. Soția lui urla la mine că sunt drogat și ce mă bag, copilul mic lângă ea.

Într-un final l-au prins prin Floreasca, cică lucra în SRI. Câți ani am mai stat acolo, se uită după mine, dar nu a mai mârâit nimic.

Altă dată o bătea unul pe una, l-am luat la palme, a fugit, i-am dat ei 50 lei de taxi și am sfătuit-o să nu se ducă acasă etc.

Și mai am câteva povești din astea, dar nu multe.

Pe de altă parte, 183, 100kg, față de rus (pe baza feedbackului), probabil ajută. Am făcut ceva sporturi de contact, adică în traducere eu știu bătaie, că am mai luat.

În general sunt adeptul detensionării pașnice, și/sau al imobilizării în loc de loviri, but a man's gotta do what a man's gotta do. Mâine poate să fie nevasta-mea și toți să întoarcă capul."

"Te bagi doar dacă ești bazat pe tine"

Altcineva crede că doar cei antrenați pot interveni în astfel de situații.

"Te bagi doar dacă ești bazat pe tine. Ești cu adevărat antrenat într-un stil de luptă, ești luptător, sportiv etc. Nu știi peste cine dai, nu știi ce arme are ascunse și nu știi de ce se ceartă. La urma urmei tu ești cea mai importantă persoană pentru tine."

"Da, acu depinde. Dacă se bat 20 de spoitori cu topoarele, nu mă bag.

Dacă un boss își bate nevasta sau copilul, sau vreunul tâlhărește pe careva, mă bag. Dacă nu sunt sigur că îl pot face, îi dau cu sprayul în mufă întâi și apoi îl pocnesc. Merg tot timpul cu spray la mine, chiar dacă-s mare".

"E foarte ușor să mori de la un cuțit"

"Dacă nu știi persoana, nu.

E foarte ușor să mori de la un cuțit sau de la o lovitură-n cap când te crezi marele cavaler.

Maxim suni la poliție, filmezi din spate să nu se prefacă că nu s-a întâmplat nimic, și aia e."

