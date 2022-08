Cum ii gatesti copilului tau un mic dejun pe baza de carne de pui - retete simple si sanatoase

Tinand cont de faptul ca pentru meniul copiilor e bine sa evitati produsele din carne intens procesate, acestora le puteti oferi la micul dejun diverse mancaruri consistente care sa aiba la baza carnea de pui, care sa le asigure o parte a necesarului zilnic de proteine.

Puteti gati singuri mezeluri pe baza de pui sau pate din pui, alaturi de alte mancaruri care le vor da copiilor energie. In plus, daca gatiti ceva pe baza de pui la micul dejun, puteti oricand adauga si legume, astfel ca ii veti determina sa consume si verdeturi.

AGRICOLA va recomanda urmatoarele retete:

Piept de pui pregatit sub forma unui mezel

Acest piept de pui este gatit intr-un mod sanatos, iar condimentele care se adauga ii dau un gust foarte bun.

Condimentele pentru fiert, cat si cele pudra pot fi adaptate in functie de gusturile si preferintele copiilor. Preparatul este o varianta de mic dejun cu carne, pentru mai multe zile.

Ingrediente:

un piept de pui

condimente pentru fiert (boabe de piper, boabe de mustar, crengute de rozmarin, crengute de cimbru, crengute de marar, foi de dafin, oregano, tarhon etc)

condimente pudra (boia, coriandru, marar, rozmarin, usturoi, piper etc)

2 linguri ulei extravirgin de masline

sare (optional)

Modalitatea de pregatire:

Mai intai, fierbem niste apa cu sare si, cand aceasta s-a incalzit, punem pieptul de pui in ea. Adaugam condimente, in functie de preferintele copiilor. Dupa ce carnea a fiert, o lasam sa se raceasca, insa nu in intregime. O impartim in doua jumatati si o ungem cu ulei de masline. Daca vreti, puteti sa pisati si un catel de usturoi in ulei.

Lasati doua-trei minute sa patrunda uleiul in carne, iar apoi presarati condimente pe ea.

Daca vreti sa obtineti gusturi cu nuante diferite, puteti pune condimente diferite pe bucatile de carne. La final, veti obtine opt portii, timpul de preparare a retetei fiind de aproximativ o ora si douazeci de minute.

Burger de pui

Daca vreti sa va rasfatati copilul intr-o dimineata de weekend, puteti sa ii gatiti un burger de pui, care va fi gata in 20 de minute.

Ingrediente:

400 grame piept de pui

1/2 ceapa

1/2 ardei capia

1 catel usturoi

1 lingura boia

1/2 lingurita oregano

1 lingura faina porumb

1 lingura faina alba

piper, sare

Modalitatea de pregatire:

In cazul in care aveti carne de pui tocata, maruntiti si celelalte ingrediente, amestecand totul pana cand se obtine o pasta. Daca nu aveti carne tocata, taiati puiul in bucati mari si puneti-l intr-un robot de bucatarie alaturi de celelalte ingredient (in afara de faina). Se mixeaza pana cand se obtine un amestec asemanator celui pentru chiftele. Cand este gata, se adauga si faina.

Impartiti in patru acest amestec, formand niste bulgari de pasta pe care apoi trebuie sa-i aplatizati pana cand ii aduceti la o grosime de 1,5 centimetri. Este bine sa puneti putin ulei pe mana, pentru a nu se lipi amestecul de carne.

Cele patru bucati de carne se pun apoi pe un gratar incins, timpul mediu de pregatire fiind de patru minute pe fiecare parte. Burgerii se pot servi cu salata verde, castraveti, rosii, mustar, felii de cascaval sau chifle pe care le puneti in prealabil putin pe gratar.

Aveti astfel un mic dejun bogat, iar asocierea cu legumele il face sanatos. Inainte de a-l servi copiilor, verificati ca amestecul din carne tocata sa fie bine patruns in partea de mijloc.

Pate de pui

Daca vreti sa renuntati la pateul cumparat din magazine, puteti alege sa preparati singur un astfel de aliment in 70 de minute.

Ingrediente:

un pui intreg (este indicat sa alegeti unul mai carnos) sau mai multe pulpe

200 grame unt

1 lingurita sare

3 bucati frunze de dafin

1/2 lingurita piper negru

1 lingurita patrunjel uscat

1 bucata de ceapa alba

30 ml ulei de floarea soarelui

Modalitatea de pregatire:

Spalati puiul si puneti-l la fiert intr-o cratita. Cand apa da in clocot, indepartati spuma si presarati foi de dafin. Lasati apoi apa sa fiarba la foc mic. Cand este gata, scoateti puiul pentru a se raci si alegeti carnea de pe oase.

Taiati apoi ceapa in bucatele medii si caliti-o in putin ulei. Adaugati carnea si lasati sa se inabuseasca aproximativ 10 - 15 minute la foc mediu. Nu uitati sa amestecati din cand in cand.

Se pune apoi amestecul intr-un castron mai adanc si se marunteste bine compozitia cu mixerul, pentru a avea textura unui pate. Se adauga sarea, patrunjelul, piperul si se amesteca bine. Gustati pentru a vedea daca mai trebuie sare, apoi puneti amestecul intr-un recipient acoperit cu o folie. Tineti-l la frigider pentru cateva ore.

Pateuri cu piept de pui si crema de branza

Ingrediente:

600 grame aluat foietaj

un piept de pui dezosat

300 grame branza de vaci

1 lingura unt

2 linguri smantana

1 lingura parmezan ras

marar verde

sare

piper

boia de ardei dulce

1 ou

mac

Modalitatea de pregatire:

Lasati sa se dezghete aluatul la temperatura camerei. Spalati pieptul de pui si stergeti-l cu un servet de bucatarie, pentru a nu mai ramane apa pe el. Taiati-l apoi in bucatele mici pe care le condimentati cu sare, piper si boia de ardei dulce. Se lasa acest amestec sa se patrunda cu condiment timp de 15 minute.

Amestecati apoi branza cu untul, adaugati smantana, parmezan ras, iar apoi sare si piper. Spalati putin marar verde, tocati-l si puneti-l in crema de branza.

Presarati faina pe masa, asezati foietajul si il taiati-l in patratele. Pe fiecare patratel asezati cate o bucata de pui si o lungurita cu crema de branza. Deasupra se pune un alt patratel, iar marginile se preseaza cu o furculita.

Ungeti apoi tava cu margarina, unt sau ulei, tapetati cu hatrtie de copt si asezati pateurile. Bateti oul spuma si puneti-l deasupra acestora, apoi presarati mac. Puneti tava in cuptorul incins si scoateti pateurile atunci cand sunt rumenite.

Quesadilla cu pui

O alta reteta pentru un mic dejun consistent este quesadilla cu pui.

Ingrediente:

8 bucati de lipii sau tortilla

2 legaturi de ceapa verde

2 - 3 bucati de rosii

1 bucata ardei iute (daca le place copiilor)

2 bucati ardei capia

200 - 250 grame cascaval

5 - 6 catei de usturoi

3 linguri maioneza

sare dupa gust

piper / boia dupa gust

Modalitatea de pregatire:

Se face mai intai sosul de usturoi: curatati usturoiul, il pisati si adaugati maioneaza, sare, piper si boia. Amestecati si puneti o tigaie cu o lingurita de ulei la incins, taiti puiul in cubulete sau fasii, condimentati-l si puneti-l in tigaia incinsa.

Taiati apoi legumele felii si tocati marunt ceapa verde. Cascavalul se da prin razatoarea mare. Cand puiul este gata, aranjati toate componentele pe lipie.

Luati o tigaie incinsa, puneti o lipie, intindeti un strat de sos de usturoi, puneti bucatele de pui, felii de rosii, ardei capia, ardei iute, ceapa verde si cascavalul deasupra.

Mai puneti o lipie deasupra si lasati amestecul pe foc pentru scurt timp, pentru a se topi cascavalul. Intoarceti apoi pe partea cealalta. Ca sa nu sa desprinda bucatile de mancare de pe lipie, puteti pune o farfurie deasupra cand o intoarceti.

Reteta pentru bebelusi - pui cu orez si praz

Ingrediente:

3 linguri orez

1/2 piept de pui

un praz mic

Modalitatea de pregatire:

Spalati mai intai orezul si puneti-l sa fiarba in 300 ml de apa. Puneti apoi pieptul de pui taiat in bucati mici, dupa ce in prealabil ati indepartat pielea si oasele. Puneti si prazul si lasati amestecul sa fiarba inabusit timp de 20 de minute.

Cand este gata, pasati ingredientele si mai adaugati apa, daca este cazul.

