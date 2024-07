Costul dramatic al caniculei pentru recolta agricolă din 2024 și cum ar fi putut fi evitate pagubele. „Țara noastră este pe fundul unui cazan în flăcări și focul este din interior”

În condițiile unei secete care urmează să persiste și pe parcursul următoarelor săptămâni, cu temperaturi care depășesc 42 de grade Celsius în numeroase zone ale țării, valul de caniculă extremă care a luat cu asalt sud-estul continentului și a acoperit majoritatea zonelor din România a început să ofere un verdict dramatic pentru recolta agricolă. Conform explicațiilor oferite pentru Ziare.com de către Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole și consilier pe subiecte ce țin de agricultură pentru Guvernul României, în momentul de față o majoritate dramatică a culturilor interne de primăvară sunt compromise, situație care se va solda cu repercusiuni pe termen lung atât pentru agricultori, pe tot lanțul de producție, procesare și distribuție, cât și mai ales pentru capacitatea acestora de a ține prețurile finale sub control și de a-și finanța culturile viitoare.

Potrivit expertului, o vină decisivă în situația de față o au nu doar Guvernul prezent, ci și numeroasele Guverne care l-au precedat și care au eșuat în a asigura pentru România o rețea de irigații competentă, care să nu facă agricultura internă dependentă aproape integral de fluctuațiile meteorologice. În aceste condiții ne îndreptăm către o discrepanță iremediabilă între producția internă și importuri, care va costa în total aproape 3 miliarde de euro din veniturile fermierilor și cele care ar fi mers la bugetul de stat.

Ads

Pe parcursul lunii iulie 2024, România a înregistrat temperaturi extrem de ridicate, cu multe zile consecutive de caniculă intensă. Pragurile de suportabilitate au trecut de 43 de grade Celsius în Capitală și în numeroase localități din provincie, în contextul în care valurile de căldură au fost prelungite și intense, afectând în mod deosebit regiunile din sud și est. Situația de criză a dus la emiterea mai multor avertizări de cod roșu și portocaliu pentru val de căldură și disconfort termic accentuat, afectând activitățile zilnice și impunând măsuri de precauție pentru populație.

Valul de căldură din iulie pare să fi fost, de asemenea, și ultima lovitură care a pus soarta recoltelor agricole în genunchi, nu doar pentru restul anului, cât și pentru anii următori, în care fermierilor le va fi deosebit de greu să recupereze pierderile.

„Trăim sub un dom de căldură care a decimat la propriu culturile de primăvară” – Care este bilanțul dramatic al recoltelor din 2024 după valul de caniculă

Ads

„Ceea ce se întâmplă acum, în această perioadă a anului în România, seamănă exact cu efectul în care țara noastră este pe fundul unui cazan în flăcări și focul este din interior. Acest an 2024 nu se compară nici cu 2020, nici cu 2022, 2023 sau 2012. Este un an în care temperaturile ridicate și faptul că stăm sub această cupolă de căldură de foarte multă vreme a decimat la propriu culturile de primăvară”, a punctat tranșant Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, consilier pe subiecte ce țin de agricultură pentru Guvernul României și fondator al platformei de analiză AgriColumn.

Expertul a explicat că grâul a scăpat, deoarece a fost cultură de toamnă, deși am avut și acolo o scădere de aproape un milion de tone pentru că a fost vorba despre un proces de maturare forțată din cauza căldurii și a fost recoltat cu vreo două săptămâni mai devreme. Rapița, o altă cultură de toamnă, a avut partea ei de probleme, dar nu neapărat din cauza acestui dom de căldură, ci din faptul că a fost secetă în toamna anului 2023 și în primăvara lui 2024, a explicat Cezar Gheorghe.

Ads

Revenind la culturile de primăvară, mai ales în ceea ce privește culturile de porumb, acestea au fost și așa diminuate în ceea ce privește suprafața însămânțată în România, tot din cauza temerii fermierilor vizavi de episoadele de secetă și căldură, de la un 2,65 de milioane de hectare cât punea România în mod tradițional, primăvara aceasta s-au însămânțat maximum între 2 și 2,2 milioane de hectare. Restul suprafeței s-a dus în asolament către semințele de floarea-soarelui, care a ajuns la un nivel de 1,32 de milioane de hectare, potrivit expertului.

„La nivel de pagube, porumbul nostru era estimat chiar și în condițiile unei suprafețe mai reduse, undeva în jurul valorii de 13 milioane de tone. Cred cu mult optimism că am putea să recoltăm 7 - 7,3 milioane de tone, ceea ce este total dezastruos. În 2022, dacă mergem în paralel, când a fost de asemenea secetă, sau chiar 2020, unul din cei mai răi ani, am avut o producție de 10,5 milioane de tone.”

Expertul a punctat că aceste diferențe influențează la un nivel masiv agricultura, nu doar pentru că avem nevoie de importuri, ci pentru că fermierii, în mod efectiv, nu vor mai putea să-și contabilizeze veniturile în fermă. Când vine vorba de floarea-soarelui, „dintr-un potențial superb de 3,2 milioane de tone, o să ajungem într-un maxim de 2,35 de milioane de tone. Dacă luăm și subsumăm și cuantificăm la prețurile zilei, aceste diferențe: 6 milioane la porumb, 1 milion de tone lipsă la grâu, 800 de mii de tone la semințe de floarea-soarelui și cam 400 de mii la rapiță, avem o dispariție de 1.812.000.000 de euro din veniturile fermierilor, la care adăugăm costurile de intrare pe care ei le-au avut la aceste culturi, estimate și ele la circa 1 miliard și un pic de euro. Banii aceștia nu mai vin înapoi, sunt vreo 2,8 miliarde de euro care au dispărut efectiv în arșiță și în secetă, bani care erau venituri, contribuții la PIB-ul României, și care erau o bază de taxare și impozitare pentru statul român, care și așa suferă de probleme în colectarea taxelor la buget. E o situație nemaiîntâlnită, care se perpetuează și o finalitate apoteotică a „griji” pe care am arătat-o prin diverse guverne, diverși miniștri, la adresa securității alimentare a României.”

Ads

Cum ar fi putut fi evitate pagubele iremediabile? Problema veche a irigației din România

În contextul secetei și caniculei extreme, Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat public că previziunile pentru următoarea perioadă nu sunt deloc îmbucurătoare și ar trebui să învățăm să irigăm corect pentru a salva agricultura.

„Din păcate, ne confruntăm cu secetă pedologică severă și nici previziunile nu sunt optimiste. Stăm prost cu nivelul de apă în sol. Și în cazul irigațiilor, va trebui să ne învățăm să irigăm ca în 2024, nu ca în 1960, cum este acum. Pompăm apă sau o cărăm de la zeci de km, pierdem o mare parte de când pompăm și până ajungem la locul în care irigăm. Constatăm că la rădăcina plantei unde ne interesează ajunge foarte puțină apă. Iar apa fiind o resursă epuizabilă, cred că suntem obligați să ne folosim de cele mai bune tehnologii”, a mai declarat public ministrul Fechet.

Cu toate că declarațiile oficialului din Guvern reflectă realitatea, acestea oferă prea puțină consolare fermierilor care vor trebui să face pace cu pierderea culturilor și a capacității de a întreține volume similare în sezoanele următoare. Iar problema ar fi putut fi evitată, însă ține de infrastructură și nu de resurse. Coeficientul de umplere în cele 40 de lacuri de acumulare este, în prezent, de 80,46%, cu un volum de circa 3,49 miliarde metri cubi existent, iar până la finele lunii iulie acesta va scădea spre 77%, se arată într-un comunicat al Administraţiei Naţionale Apele Române de săptămâna aceasta.

Ads

Totodată, deși lacurile de acumulare asigură necesarul de apă brută pentru beneficiari din sursa de apă de suprafaţă în regim centralizat, debitul Dunării la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş) a fost în scădere, până la o valoare de 4.500 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie (5.350 mc/s). Prognoza hidrologilor estimează faptul că debitele Dunării vor fi în scădere la intrarea în ţară şi vor ajunge în jurul valorii de 4.200 mc/s.

În legătură cu rolul Guvernului în situația de față, specialistul în politici agricole a punctat foarte ferm că Ministerul Agriculturii are ca obligație și bază să dezvolte agricultura României, nu să plătească pagube. „Guvernul României are aceeași slujbă subsumată. Nu trebuie să trimită bani cu mâna întinsă, ca ei să fie folosiți ca un levier politic de fiecare dată. Acești oameni, și vorbesc de o lungă perioadă de timp, de 10-12 ani cel puțin, poate și mai mult, trebuiau să se îngrijească să refacă și să compună o structură de irigații a României. Despre asta este vorba. Dacă avea o structură de irigații, aceste lucruri erau uitate azi. Ne-a dat natura o grămadă de lucruri, curbura arcului Carpatic, de pe care putem recolta la propriu apa care curge de pe versanți când se topește zăpada în primăvară, ne-a dat o rețea hidrografică foarte bogată, Dunărea, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Marea Neagră, a cărei apă se poate desaliniza și folosită în agricultură. Pe lângă toate acestea, avem un mega-proiect, rostogolit de la un Guvern la altul, numit Canalul Siret-Bărăgan, care după părerea mea, ar fi trebuit săpat cu orice cost, pentru că verticalizează apa din Moldova în jos, în Bărăgan. Asta ar fi trebuit să facă Guvernul, nu să provizioneze niciun ban, nu e treaba lor. Ar fi trebuit să tarifeze apa aceasta și să instituie management în distribuția apei, că nici nu poți să arunci cu ea în toate părțile și să o risipești, este un element extrem de prețios.”

Securitatea alimentară și cea a populației trebuie puse pe primul loc, explică Cezar Gheorghe, iar irigația culturilor este prima strategie sustenabilă în acest sens și pare totodată să fie ultima prioritate a autorităților. Pe lângă toate acestea, „Guvernul nu s-a aplecat decât cu o mică oază asupra captării apei menajere din marile aglomerații urbane. Această apă poate fi folosită, prin stații de epurare, la irigarea prin capilaritate a câmpurilor.”

Toate aceste traiectorii și direcții, a confirmat expertul, nu sunt în prezent luate în calcul, în pofida faptului că numeroși specialiști din agricultură au bătut această monedă timp de decenii. „Ei pun la dispoziție programe pentru a-și cumpăra fermierii sisteme de irigații, dar apa de unde să vină? Structura nu există. Toate sunt vechi, rupte, de 60 de ani, ruginite, acolo unde chiar mai sunt stații de pompare, și vedem efectele: blocaje de circa 2-3 săptămâni vizavi de livrarea apei către județe expuse secetei, pentru că sunt vechi, sunt praf.”

Ce înseamnă seceta din prezent pentru producția internă și pentru culturile viitoare ale României

Dacă ne uităm la starea de fapt, la faptul că prognoza arată îngrijorător până la finalul lunii, pe termen lung ne putem aștepta la numeroase efecte care merg chiar mai departe decât compromiterea culturilor din prezent.

„Eu mă aștept la un efect mai trist decât prețurile crescute. Atunci când nu ai securitate alimentară în țară la tine, devii dependent de importuri. Și așa balanța agroalimentară este extrem de dezechilibrată.” Expertul a sugerat că riscul cel mai mare este ca România să ajungă să funcționeze la fel ca o țară precum Egiptul. „Degeaba are Canalul Suez și percepe tarife pentru trecerea navelor, când ei sunt dependenți de mâncarea. Aici e îngrijorarea maximă, că nu vom putea să ne asigurăm consumul și necesarul intern. Pentru că astăzi noi avem această problemă de autosuficiență: lasă că poate plouă, în timp ce pericolul vine dinspre este, și anume dinspre Ucraina. Țara vecină are unități de procesare foarte performante și care ne vor înlocui cu totul.”

Deși a fost și Ucraina lovită de același val de căldură, în cazul vecinilor de la est este vorba despre un episod temporar, punctează Cezar Gheorghe. „Ucraina este extrem de mare, sunt 42 de milioane de hectare de teren și au un mare avantaj în faptul că procesează, față de noi. Astfel, tot lanțul, de la fermieri, la procesatori locali, riscăm să fim înlocuiți de importuri și vom avea totul la raft din alte surse”, explică expertul, iar fermierii români vor ajunge în situația să le fie imposibil să concureze la nivel de preț cu importurile. „Nu avem structura de irigații, infrastructura de procesare, depozitare, distribuție, pentru că la noi e împământenit principiul „De ce să fac împreună cu ăla?” - iar în felul acesta se nasc costuri mari de logistică și de depozitare.”

În acest context, nici piața nu joacă în favoarea fermierilor români, în contextul în care prețul grâului și al porumbului este foarte scăzut, astfel că nici din culturile care au suferit mai puțin de pe urma caniculei nu pot veni anumite compensări. „Lumii ăsteia nu-i pasă că România nu produce porumb, fac Statele Unite, care vin cu un plus în producție de 6 milioane de tone. Iar la nivel global, între anul trecut și anul acesta, există o diferență în plus în producție de 100 de milioane de tone. Cui îi pasă atunci de România? Nouă ar trebui să ne pese. 100 de milioane în plus de tone în producție nu înseamnă altceva decât producția Uniunii Europene și a Ucrainei la un loc,” a semnalat Cezar Gheorghe.

Ne așteaptă așadar nu doar jumătate de an dificil, situația din prezent răsfrângându-se asupra economiei și agriculturii pe o perioadă mult mai îndelungată, în condițiile în care fermierii vor avea în continuare greutăți în a finanța culturile de toamnă. „Apă nu este, nu se vede nimic la orizont în sensul acesta și mai e ceva. Anul 2024 este an electoral și nimănui nu-i pasă. Toți se uită după voturi”, a conchis expertul în politici agricole.

Astfel, seceta și lipsa unei infrastructuri moderne de irigații, precum și scepticismul cultivat al fermierilor în a coopera pentru administrarea resurselor, într-un sistem birocratic care pare să facă lucrurile cu jumătate de măsura vor tinde laolaltă către un an 2025 în care, chiar și în lipsa condițiilor meteo vitrege, fermierii nu vor putea să-și finanțeze următoarele culturi, prețurile produselor românești vor exploda, iar importurile vor domina rafturile magazinelor.

Ads