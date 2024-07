Grâul intră cu costuri minime record în Portul Constanța. Cum se vede la prețurile de la raft căderea tarifelor pe bursa de mărfuri

Prețul grâului în Portul Constanța continuă să se mențină la un nivel scăzut, iar semnele din piață nu par să indice vreun semn de posibile creșteri în perioada următoare. Deși grâul este o cultură de toamnă, care nu a fost la fel de afectată de seceta și canicula din luna iulie, prețurile scăzute, alături e îmbunătățirea prognozelor de recoltă din partea SUA și Rusia pun presiune pe prețul de pe bursa globală de mărfuri.

În acest context, prețul grâului în Portul Constanța se menține în jurul valorii de 200 de euro/tonă, însă există și indicații care au coborât și sub acest prag, relatează Agro TV.

„Pe piețele externe, grâul rămâne la nivelul unde a fost împins săptămâna precedentă. Un raport WASDE, care generează o producție mai ridicată în SUA cu 3% și o stare a grâului de primăvară bună spre excelentă în urcare, duc volumul SUA până la 52 de milioane de tone. La asta se adaugă stocurile, în creștere cu 0,7 milioane de tone.

Nici Rusia nu se lasă mai prejos și anunță că adaugă 1-3 milioane de tone la volumele globale. Chiar dacă producțiile de grâu din UE sunt pe minus, cu scăderea generată de Franța, acestea nu compensează creșterea în volum generată de Rusia. Astfel, grâul rămâne fără potențial în perioada următoare; 200-202 euro/tonă în CPT Constanța este nivelul de preț mediu, dar apar și indicații de 195 euro/tonă”, a precizat Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, în Agrojurnal la Digi24.

Prețurile la produsele procesate din cereale vor crește, iar fermierii vor fi nevoiți să-și regândească complet culturile viitoare

Lipsa de competitivitate a prețului unor mărfuri precum grâul la bursă face ca posibilele profituri care ar stimula culturile viitoare și prognozele economice sustenabile ale fermierilor români să fie puse serios în pericol. Prețurile produselor procesate de la raft vor fi afectate, dar ce va avea de suferit mai ales este perspectiva de stabilitate când vine vorba despre planificarea culturilor viitoare, precum și echilibrul dintre importuri și producția internă, atât în ceea ce privește recolta culturilor de primăvară (porumb, floarea-soarelui), cât și a celor de toamnă, mai ferite de impactul caniculei (grâu, rapiță), care se confruntă cu prețuri foarte mici pe bursa globală de mărfuri, așa cum am amintit mai sus.

Potrivit unor explicații oferite de Cezar Gheorghe în dialog cu Ziare.com, fermierii români vor ajunge în situația să le fie imposibil să concureze la nivel de preț cu importurile. „Nu avem structura de irigații, infrastructura de procesare, depozitare, distribuție, pentru că la noi e împământenit principiul „De ce să fac împreună cu ăla?” - iar în felul acesta se nasc costuri mari de logistică și de depozitare.”

În acest context, nici piața nu joacă în favoarea fermierilor români, în contextul în care culturile de grâu, care au suferit mai puțin de pe urma caniculei nu pot veni anumite compensări. „Lumii ăsteia nu-i pasă că România nu produce porumb, fac Statele Unite, care vin cu un plus în producție de 6 milioane de tone. Iar la nivel global, între anul trecut și anul acesta, există o diferență în plus în producție de 100 de milioane de tone. Cui îi pasă atunci de România? Nouă ar trebui să ne pese. 100 de milioane în plus de tone în producție nu înseamnă altceva decât producția Uniunii Europene și a Ucrainei la un loc,” a semnalat Cezar Gheorghe.

Situația prețurilor en-gros se va răsfrânge, așadar, asupra economiei și agriculturii pe o perioadă mult mai îndelungată, în condițiile în care fermierii vor avea în continuare greutăți în a finanța culturile de toamnă. „Apă nu este, nu se vede nimic la orizont în sensul acesta și mai e ceva. Anul 2024 este an electoral și nimănui nu-i pasă. Toți se uită după voturi”, a conchis expertul în politici agricole.

