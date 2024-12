Povestea românului care s-a întors în țară după șapte ani de stat în Germania. Afacerea sa a prins contur: ”România mi-a oferit locul unde sa ma pot dezvolta”

Nicoleta și Hans Baier, un cuplu plecat timp de 7 ani în Germania, a revenit în țară și a construit o fermă de capre. Ei sunt extrem de mulțumiți de proiect, și mai ales că a putut deveni realitate în țara lor natală.

Hans a povestit pentru stirileprotv.ro că a investit 3 milioane de euro în ferma de capre, fiind de altfel puține de acest fel în țara noastră.

”Sunt puține ferme de capră, dar așa cum o avem noi, de exemplu inclusiv cu rotolactoare, nu mai este în țară. Sunt rotolactoare la ferme performante de vaci dar pe partea de capră suntem... Adică din România este cel mai mare rotolactor, ca să zicem așa”, a declarat bărbatul pentru sursa citată.

Tot el a povestit că în Germania era peisagist și a învățat foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă agricultura performantă.

”În 2016 a fost această idee, pentru că făceam agricultură de subzistență și spuneam, băi, nu mai, adică nu are niciun sens. Era o muncă în zadar, multă muncă, eram plecat de acasă și nu se materializa nimic. Și atunci am spus, a fost această oportunitate pe Afir 4.1... Să depunem un proiect și am încercat”, a povestit Hans.

Soția lui, Nicoleta se ocupă de producție și marketing. Amândoi au tras însă concluzia că România încă mai are de învățat cum să se poarte cu cei care au revenit din diaspora.

”Nu aveam cum în altă parte. România mi-a oferit locul unde sa ma pot dezvolta”, a concluzionat românul.

Ads