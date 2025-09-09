Scumpirea prețurilor producției agricole în România, dublă în comparație cu media europeană

Prețul mediu al producției agricole în Uniunea Europeană a crescut cu 5,6%, în al doilea trimestru al anului 2025, față de al doilea trimestru al anului 2024.

În aceeași perioadă, avansul a fost de 11% în România, dublu în comparație cu media europeană.

Asta deși România a înregistrat, în perioada amintită, una dintre cele mai abrupte scăderi din Uniunea Europeană a prețului inputurilor în agricultură care nu au legătură cu investițiile.

România, a 10-a creștere

În comparație cu celelalte țări din blocul comunitar, România a înregistrat a 10-a majorare a prețurilor producției agricole, în perioada amintită, potrivit datelor publicate de Eurostat și prelucrate de Risco.ro.

Evoluția confirmă creșterea prețurilor producției agricole după o perioadă de scădere, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în țara noastră.

În România, avansul anual (în comparație cu același trimestru al anului trecut) al prețurilor producției agricole în ultimele trimestre a fost de 4% în trimestrul III din 2024, 11% în ultimul trimestru al anului trecut, respectiv 9% în primul trimestru din 2025.

Grecia, singura țară UE cu prețuri în scădere

La nivelul Uniunii Europene, în al doilea trimestru al anului în curs, față de același trimestru al anului 2024, s-au înregistrat creșteri bruște ale prețurilor la produse agricole cheie, cum ar fi ouăle (+27,8%), fructele (+21,1%) și laptele (+13,3%).

În schimb, s-au înregistrat scăderi bruște ale prețurilor la uleiul de măsline (-39,9%) și cartofi (-29,1%).

Prețurile producției agricole în al doilea trimestru al anului 2025 au fost mai mari decât în același trimestru al anului 2024 în toate țările UE, cu excepția Greciei.

Cele mai mari rate de modificare au fost înregistrate în Letonia (+21,8%), Irlanda (+21,1%) și Luxemburg (+18,4%).

Prin comparație, în Grecia s-a înregistrat o ușoară scădere de 0,1% în această perioadă.

Costurile de producție

În Uniunea Europeană, prețul mediu al bunurilor și serviciilor utilizate în agricultură și care nu au legătură cu investițiile - cum ar fi energia, îngrășămintele sau furajele - a crescut ușor (0,4%) între trimestrul al doilea al anului 2024 și trimestrul al doilea al anului 2025.

Printre inputurile care nu au legătură cu investițiile, cele mai accentuate rate de creștere au fost înregistrate la îngrășăminte și amelioratori de sol (+5,6%) și la cheltuielile veterinare (+3,3%).

În schimb, cea mai accentuată rată de scădere a fost înregistrată la energie și lubrifianți (-5,8%), în cadrul cărora prețul combustibilului pentru motor a scăzut (-10,8%).

În ceea ce privește inputurile care nu au legătură cu investițiile, 17 țări ale UE au raportat creșteri ale prețurilor în al doilea trimestru al anului 2025, comparativ cu același trimestru al anului 2024.

Cele mai accentuate rate de creștere au fost înregistrate în Olanda (+6,1%), Ungaria (+5,6%) și Austria (+2,9%).

Printre țările cu prețuri mai mici, cele mai abrupte rate de scădere au fost înregistrate în Cipru, Bulgaria (ambele -3,4%) și România (-3,1%).

