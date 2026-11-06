Credite noi pentru fermieri, anunțate de Ministrul Agriculturii. Ce beneficii pentru agricultură promit noile linii de împrumut

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 12:42
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Credite noi pentru fermieri, anunțate de Ministrul Agriculturii. Ce beneficii pentru agricultură promit noile linii de împrumut
Noi facilități de credite pentru fermierii români. FOTO Pexels

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Florin-Ionuț Barbu, anunță două programe de creditare pentru fermieri, după modelul celor din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, urmând ca costurile cu ROBOR și celelalte comisioane să fie suportate de instituție. Ministrul spune că România susține păstrarea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune în viitoarea alocare financiară pentru 2028-2034: subvențiile pentru fermieri și fondurile destinate dezvoltării.

„Deblocăm finanțarea pentru fermierii români! Lucrăm la două programe de creditare, după modelul celor din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, iar costurile cu ROBOR și celelalte comisioane vor fi suportate de Ministerul Agriculturii. Astfel, vrem să le oferim fermierilor acces mai ușor la creditele de care au nevoie pentru a-și continua activitatea și pentru a investi în dezvoltarea fermelor”, a afirmat ministrul Agriculturii, într-o postare pe Facebook. Florin Barbu a prezentat această măsură în cadrul Conferinței Naționale "Agri4Future România - Obiectiv 2035", organizată de Clubul Fermierilor România, ocazie cu care a transmis un mesaj clar sistemului bancar din România, cerând băncilor să fie alături de fermieri și atunci când le este greu, nu doar când lucrurile merg bine.

De asemenea, ministrul Agriculturii spune că susține păstrarea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune în următoarea alocare financiară (2028-2034): subvențiile pentru fermieri și fondurile destinate dezvoltării, pentru că România are nevoie de ambele forme de sprijin. „Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și de ținte, așa cum nu putem risca să pierdem fonduri europene importante pentru zootehnie și industria alimentară”, a precizat ministrul.

În 2024, conform schemei de ajutor de stat „Creditul Fermierului”, ajutorul a ajuns la fermierii care și-au desfășurat activitatea doar în cadrul agriculturii primare. Sprijinul a fost format din grant și/sau garanție, nu mai mult de plafonul maxim de 280.000 euro/beneficiar pentru toate ajutoarele de stat acordate în temeiul Cadrului Temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

În cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul Fermierului”, instituțiile de credit participante au acordat beneficiarilor credite non-revolving pe o perioadă maximă de 60 de luni și rata dobânzii de ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,95% pe an (marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării).

Creditele au fost destinate finanțării capitalului de lucru (activității curente), inclusiv pentru plata datoriilor restante către furnizori/ distribuitori de inputuri.

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