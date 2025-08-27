Cum pun fermierii români în pericol sănătatea consumatorilor. Otrava lăsată cu anii pe câmpuri care fac recoltele toxice: „Nu se merită” VIDEO

Fermierii lasă pe câmpuri foliile de plastic folosite la culturi FOTO Pexels

Câmpurile din România sunt pline de folii de plastic folosite de fermieri pentru a-și acoperi culturile, dar care nu sunt ulterior strânse și reciclate. Acestea pun în pericol sănătatea oamenilor, după ce se descompun și intră în pământ și în pânza freatică. Deși amenzile trec de 10.000-20.000 de lei, fermierii consideră că efortul este prea mare, iar autoritățile nu iau măsurile necesare.

În lipsa unui control eficient al autorităților, mii de tone de folie rămân pe terenuri în fiecare an. La următoarea însămânțare sunt tocate și amestecate în pământ. Iar plasticul poate ajunge în pânza freatică și în legumele și fructele crescute acolo. Un pericol uriaș pentru sănătatea consumatorilor, conform știrileprotv.ro.

Fermierii sunt obligați să prezinte documente potrivit cărora au dat folia la reciclare, însă nu există un program care să-i ajute.

”În primul rând, nu există o lege în sensul ăsta. Este obligația fiecărei entități, fie că vorbim despre un om la casa lui sau un fermier, să facă colectarea corespunzătoare a deșeurilor”, declară.

În sudul județului Dolj, suprafețe întregi sunt acoperite cu folii de plastic. În comuna Călărași, o comisie a luat la pas terenurile și încearcă să identifice fermierii care au lăsat plasticul pe câmp.

”Avem cinci cooperative și vom da materialul respectiv către cei care colectează și îl transformă prin intermediul cooperativelor agricole”, declară și Sorin Sandu, primarul comunei Călărași.

Ce zic fermierii

Fermierii consideră că adunarea foliilor după recoltă este o muncă prea mare și care nu este răsplătită suficient pentru a fi făcută.

Lucian Urucu, fermier: Nu putem să dăm afară tot.

Reporter: E un fel de toxicitate, nu?!

Lucian Urucu: Asta este. Aia știm, dar ce putem face?! Deja muncim prea mult să facem și chestia asta, să scoatem toate foile.

”Ca să o scoți din pământ nu ai cum, că ea are 100 de metri un rând și să o speli și să i-o duci lui să îți dea 30 de bani pe kil nu se merită. O arde soarele, se ară, se bagă în pământ”, a declarat și Ștefan Firan, fermier.

