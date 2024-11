Specialiștii din sectorul agricol estimează că vom asista la dezechilibre mari anul viitor, asta după ce cu toții am asistat la un an în care culturile au fost grav afectate de secete. Fermierii se văd neputincioși și spun că cel mai mare obstacol este cel financiar, întrucât costurile de producție au ajuns să crească de la an la an. Alți spun că anul următor am putea asista la falimente, dacă nu se vor lua măsurile necesare.

Cel mai recent studiu al Observatorului European al Secetei, realizat în septembrie 2024, arată că Europa de Est este extrem de afectată de secetă, peste jumătate din suprafața României fiind în stare critică. De asemenea, datele mai arată că 56,63% din suprafața țării noastre reprezintă teren agricol (13,5M ha), din care 12,59% (1.7M ha) este afectat de secetă privind culturile de primăvară în 2024, conform studiilor naționale care au stat la baza adoptării OUG 4/2024 și OUG 118/2024. Așadar, fermierii pornesc în anul 2025 doar cu speranțe și spun că situația nu este deloc una roz în agricultură. Mai mult, ei explică că anumite culturi vor dispărea din țara noastră, deoarece mulți nu-și mai permit să facă investiții sau să se îndatoreze.

”În multe ferme, sectorul agricol se va restrânge. Culturi de rapiță sau porumb vor dispărea în anumite zone, iar în alte zone, în funcție de posibilitatea de a se iriga, se va diminua suprafața cultivată cu astfel de culturi, iubitoare de apă. La rapiță, atunci când este semănată este primordială cantitatea de apă din sol, în sud, în funcție de fiecare zonă în parte, apa din sol lipsește cu desăvârșire. Sunt fermieri care au renunțat complet la cultura de rapiță din cauza aceasta. Iar majoritatea, pun porumb din ce în ce mai puțin. Cred că anumite culturi vor fi înlocuite cu altele, depinzând de sistemele disponibile de irigare. Fiecare fermier, mic sau mare, însă, va lua deciziile acestea în funcție de precipitațiile din toamna aceasta, dar și de posibilitatea proprie de a îmbunătăți metodele prin care va furniza apă culturilor sale”, a declarat Elena Gustoiu, membră a Asociației Forța Fermierilor, pentru Ziare.com.

Ads

Așadar, aceasta spune că în linii mari, irigarea culturilor este o problemă care ar putea persista și anul următor, acest lucru putând împiedica performanța fermierilor. Deci este nevoie de canale și sisteme, astfel încât oamenii să-și poată uda plantațiile, în caz contrar anumite culturi vor fi compromise și vor dispărea complet din structura fermelor din anumite zone din țară.

”Mare obstacol este cel financiar. Întrucât prețurile de vânzare s-au menținut și anul acesta, de câțiva ani vindem la același preț cerealele, iar costurile de producție se măresc anual. Va fi foarte greu de ajustat pierderile în cadrul unei ferme. Din cauza problemelor financiare, a infrastructurii precare, mulți fermieri din zonele secetoase nu vor fi capabili să își irige culturile. În funcție de mărimea fermei, a puterii financiare și a zonei în care se află, sunt zone extrem de secetoase în care, deși se intervine cu irigat, anumite culturi nu se vor dezvolta adecvat”, a mai adăugat fermiera din județul Ialomița.

Ads

Cu ce alte probleme se mai confruntă fermierii din România

De asemenea, un alt fermier a spus despre sistemul de creditare că ar trebui să încurajeze fermierii în anul următor. Prin urmare, cei din agricultură cer credite pe termen lung, între 20 și 40 de ani, pentru a putea susține investițiile în achiziția de terenuri și dezvoltarea afacerilor, dar și dobânzi mai mici, care să nu-i preseze.

”În primul rând, noi trebuie să dăm atenție la creditarea față de fermieri, pentru că ei au trecut prin niște ani foarte grei din punct de vedere climatic și la momentul acesta foarte multe ferme sunt în pragul falimentului. Dacă noi nu dăm atenție creditării, cu un credit subvenționat de stat, cu o dobândă de cel mult 2% și ROBOR-ul subvenționat de stat, foarte multe ferme se vor închide și cred că nu e o cale de scăpare. Acesta este unul dintre pașii care trebuie făcuți, pentru că altfel se va duce toată industria agricolă de râpă”, a declarat Valentin Popa, prim-vicepreședintele Asociației Forța Fermierilor, pentru Ziare.com.

Ads

Tot acesta a spus și că nu crede că agricultura se va dezvolta în anul 2025 și nici în 2026, însă ar fi bine măcar să se păstreze aceeași constantă și situația să nu devină mai rea. Nu în ultimul rând, fermierul a recunoscut că ajutorul de anul acesta care a constat în acordarea unui grant de 1000 de lei pe hectar pentru cei afectați de secetă a fost binevenit, iar pe unii chiar i-a încurajat să nu renunțe.

”Nu văd o dezvoltare nici în 2026 în această industrie agricolă. Eu nu cred că cei doi candidați la prezidențiale își vor respecta promisiunile. Singurul partid care s-a ținut de cuvânt față de fermierii români a fost PSD-ul. Faptul că domnul ministru Florin Barbu a venit cu ajutorul de secetă, așa cât de micuț a fost el, a mai scos fermierii dintr-un impas financiar. Atunci toți erau în colaps. Au putut să semene, au putut să pregătească terenul, așa cum au fost puțini bănuți eu cred că au fost o gură de oxigen pentru toți fermierii români. În ceea ce privește candidații care au rămas acum în cursă pentru turul 2 în niciunul nu am încredere. Ceea ce s-a întâmplat acum în România este strigător la cer. Domnul Georgescu nu cunoaște situația fermierilor români, nu l-am văzut niciodată să se ducă în ferme și să-i întrebe pe oameni cum se descurcă, cum trăiesc, cum au fost anii aceștia. Eu nu cred că oamenii aceștia vor arăta dragoste pentru țară, pentru fermieri și pentru gospodăriile țărănești care trebuiesc încurajate. E greu când tu nu ști greutățile de la talpa țării”, adăugă Valentin Popa.

Ads

În cele din urmă, fermierul a dezbătut problema produselor importante din afară, în locul consumului produselor din țara noastră. Nici în cazul acesta predicțiile nu sunt mai bune. Conform Institutului Național de Statistică, în primele nouă luni din acest an țara noastră a importat produse de peste 92 de miliarde de euro. Printre acestea se află 80% din carnea de porc, dar și carne de pasăre, cereale, produse de patiserie, fructe și legume.

”O să importăm mai mult decât până acum. Atâta timp cât îi este interzis țăranului să mai crească un porc în gospodărie sau păsări, nu cred că la momentul acesta va pune cineva bazele la tot ce se produce în România”, a conchis fermierul.

Consiliul European a aprobat luni, 25 noiembrie, textul comun privind bugetul UE 2025. În total, peste un sfert din buget este alocat agriculturii, incluzând sprijin pentru fermieri și măsuri pentru dezvoltarea rurală.

Ads