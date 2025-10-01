Focar de boală a limbii albastre la bovine. Virusul care se răspândește în Europa a fost depistat în Gorj

România a raportat un focar de boală a limbii albastre (febră catarală ovină) la bovine, în timp ce virusul continuă să se răspândească prin Europa, ajungând inclusiv în Țara Galilor. Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA) a confirmat miercuri, 1 octombrie, focarul din sud-vestul României, identificat la Gorj.

Serotipul 3 al bolii a fost detectat la 10 animale din patru ferme și gospodării din județul Gorj, a declarat OMSA, organizație cu sediul la Paris, citând informații furnizate de autoritățile române.

Luna trecută, și Ungaria a raportat primul său focar de boală a limbii albastre din ultimii zece ani.

În august, și Bulgaria a raportat un focar de boală a limbii albastre la o fermă de ovine din sudul țării, iar în iulie Slovenia raportase un focar la o fermă de oi din sud-vestul țării.

Boala limbii albastre este o boală potențial mortală care afectează rumegătoarele domestice, în special ovinele, bovinele și caprinele.

