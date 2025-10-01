Focar de boală a limbii albastre la bovine. Virusul care se răspândește în Europa a fost depistat în Gorj

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 17:08
247 citiri
Focar de boală a limbii albastre la bovine. Virusul care se răspândește în Europa a fost depistat în Gorj
Focar de boala limbii albastre la bovine FOTO Facebook /Farmers\' Union of Wales

România a raportat un focar de boală a limbii albastre (febră catarală ovină) la bovine, în timp ce virusul continuă să se răspândească prin Europa, ajungând inclusiv în Țara Galilor. Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA) a confirmat miercuri, 1 octombrie, focarul din sud-vestul României, identificat la Gorj.

Serotipul 3 al bolii a fost detectat la 10 animale din patru ferme și gospodării din județul Gorj, a declarat OMSA, organizație cu sediul la Paris, citând informații furnizate de autoritățile române.

Luna trecută, și Ungaria a raportat primul său focar de boală a limbii albastre din ultimii zece ani.

În august, și Bulgaria a raportat un focar de boală a limbii albastre la o fermă de ovine din sudul țării, iar în iulie Slovenia raportase un focar la o fermă de oi din sud-vestul țării.

Boala limbii albastre este o boală potențial mortală care afectează rumegătoarele domestice, în special ovinele, bovinele și caprinele.

Surpriză pentru Microsoft. Utilizatorii fug de Windows 11 și aleg Windows 7, deși nu mai primește actualizări
Surpriză pentru Microsoft. Utilizatorii fug de Windows 11 și aleg Windows 7, deși nu mai primește actualizări
Deși compania americană a anunțat în repetate rânduri „sfârșitul” Windows 10, realitatea este ceva mai blândă. Suportul tehnic oficial se încheie pe 14 octombrie 2025, însă...
Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”
Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”
Antoniu Panait, Managing Director Vastint, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și...
#agricultura, #zootehnie, #boala limbii albastre Romania, #bovine , #agricultura
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Cearta intre doi lideri PSD-PNL: "Zat sa-i spui lui ma-ta, mai porcule, ce eu sunt pisica?"/"Mi-a spus sa-mi iau pastile"
Adevarul.ro
Romanii, in centrul unui scandal in Germania. IT-ist roman din Berlin acuza Der Spiegel: "Articol rasist"
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Focar de boală a limbii albastre la bovine. Virusul care se răspândește în Europa a fost depistat în Gorj
  2. Surpriză pentru Microsoft. Utilizatorii fug de Windows 11 și aleg Windows 7, deși nu mai primește actualizări
  3. Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”
  4. Anunț de la BNR: Ne-au scăzut rezervele valutare. Cât aur mai are România
  5. Președintele retrimite în Parlament lege criptomonedelor: ”România are nevoie acum de reguli clare, nu de excepții introduse pe fugă”
  6. WhatsApp primește un update interesant: transformă fotografiile obișnuite în mici povești animate
  7. O aplicație de salarizare, utilă pentru operațiuni complexe de payroll
  8. Șoferii din Belgia și Olanda trăiesc deja o experiență pe care mulți din restul Europei o consideră încă science-fiction
  9. Andrei Sârbu (SVN România) la The Real Estate Event: „Am adăugat în portofoliu consultanța în finanțări corporate pentru clienți mari și antrepriză generală pentru dezvoltatori”
  10. Alexandru Wolter, debut promițător pe podium în DMV BMW Challenge