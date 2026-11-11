Românii se reorientează către domeniul agricol, cu grave probleme de finanțare. De ce a crescut numărul fermelor agricole cu până la 50% într-un singur an

În primele nouă luni din 2026, Registrul Comerțului a consemnat 2.716 înmatriculări în agricultură, silvicultură și pescuit, cu 50,7% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Cifra include atât societăți, cât și forme de organizare precum PFA și poate cuprinde inclusiv fermieri care lucrau deja terenul și s-au autorizat pentru a putea solicita finanțare.

În același timp, afacerile care aveau deja datorii au resimțit presiunea costurilor și a încasărilor sezoniere, dacă ținem cont că, potrivit firmei de restructurări și insolvențe CITR, în primele opt luni ale anului, peste 270 de companii din sector au intrat în insolvență, față de aproximativ 180 cu un an înainte. Pentru a explica, astfel, fenomenul creșterii înmatriculărilor cu peste 50% este important să privim ambele părți ale ciclului financiar ale entităților economice din domeniu, așa cum a indicat, în dialog cu Ziare.com, și expertul în politici agricole Cezar Gheorghe. O înmatriculare poate însemna fie o fermă pornită de la zero, fie o exploatație deja lucrată care capătă o formă juridică nouă. De cealaltă parte, o insolvență scoate la iveală dificultățile unei afaceri care are deja datorii, iar în cele din urmă, cele două evoluții se văd chiar în același interval. În ianuarie–august 2026, așadar, pe măsură ce înmatriculările din agricultură, silvicultură și pescuit au crescut cu 53%, și insolvențele s-au majorat cu 52,5%, proporțional.

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„Trebuie să înțelegem un lucru. Acum se petrec foarte multe mișcări în piață. Foarte multe ferme intră în insolvență, se vând și, cel mai probabil, dacă vorbim la nivel de fermă sau de altfel de afacere, ele intră sub un alt regim juridic. Probabil din acest motiv se întâmplă aceste lucruri. Ar trebui să ne uităm și la cele radiate, ca să vedem care e proporția, care e, de fapt, impactul”, a explicat Cezar Gheorghe.

Accesul la finanțare este o explicație plauzibilă pentru o parte dintre înregistrări, așadar. De exemplu, un fermier care lucrează deja terenul ca persoană fizică poate avea un motiv să se autorizeze pentru a depune un proiect, cu atât mai mult cu cât AFIR a deschis la 1 septembrie o sesiune de 108 milioane de euro pentru investiții în ferme mici, destinată fermierilor care au o formă de organizare eligibilă și o exploatație înregistrată la APIA. „Ca să fiu sintetic, pentru mine problema majoră (n.r. în domeniul agricol din România), care rămâne majoră, este faptul că, la nivel național, costul de finanțare este extrem de mare și accesul la finanțare este extrem de precar. Astea două duc la o problemă imensă, sistemică, a agriculturii românești. Adică noi ne împrumutăm, și vorbesc de fermieri, ferme sau alte activități, la 12% pe an, la bănci. Acolo ajungem cu tot cu costuri, cu comisioane și așa mai departe. Față de Vestul Europei, unde sunt, să zicem, pentru lucrurile astea, nu știu, 4-5%, cel mult, hai să zicem, 5,5%.

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Acesta este un mare handicap, pentru că îți cade profitabilitatea în fermă și profitul. Dacă stăm să adunăm numai banii de care ai nevoie, capitalul de lucru pentru un anumit ciclu de producție, și îl raportezi la randamente și la prețurile la care vinzi marfa, ajungi la niște marje de profit pe hectar extrem de mici. Noi am făcut un calcul și se ajunge la undeva în zona de 90–100 de lei pe hectar. Este extrem de redus. Nu mai punem la socoteală costurile energetice, cu combustibili și cu îngrășămintele, care sunt devastatoare. La nivel european deja se vede o scădere a utilizării îngrășămintelor cu 30%. Deci nici noi nu facem deosebire față de restul Europei. Costul finanțării, de aici pleacă totul.

Dacă n-ai finanțare, nu poți să faci afacerea cum trebuie. Dacă ai un cost ridicat al finanțării, la fel, nu îți faci treaba. Nu mai vorbesc de faptul că toată lumea vorbește de procesare, o tot rostogolește, nu e imaginea întreagă. Tot de la finanțare pleacă totul. Pentru că între fermier și procesator stă finanțarea. Procesatorul nu e comerciant prin excelență, să aibă capital de lucru. Are un capital limitat pe care îl rulează și face profit din rulaj, nu din altceva. De când ia marfa de la fermier și până la procesare, cu costurile aferente, firește, de astăzi: depozitare, distribuție și plata de către hipermarketuri, durează între 45 și 120 de zile. Or, fermierul în timpul ăsta ori stă și așteaptă banii de la procesator, ori vinde către export, unde încasează la 48 de ore”, a explicat expertul în agricultură și fondator al platformei Agricolumn.

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Gura de aer proaspăt pentru agricultura românească: Ce aduc din 2027 contractele prin Euronext

Cu toate că creșterea semnificativă a înregistrărilor noilor entități economice din domeniul agricol poate fi, în cea mai mare parte, o rezultantă a restructurărilor care s-au dovedit în ultimii ani a fi necesare pentru ca fermierii să poată gestiona criza economică prezentă la nivelul întregii economii a țării, s-au produs și o serie de schimbări care urmează să ajute agricultorii să își plaseze marfa mai ușor pe piețele mari de export. Un exemplu important în acest sens ține de faptul că, începând din iunie 2027, România va avea contracte futures dedicate grâului și porumbului din regiunea Mării Negre, cu livrare fizică în Portul Constanța. Inițiativa urmărește să reflecte mai bine importanța tot mai mare a Europei de Est în comerțul internațional cu cereale și să ofere participanților la piață instrumente mai potrivite pentru gestionarea riscurilor de preț, potrivit informațiilor publicate de Euronext pe 6 noiembrie 2026. Concret, așadar, Portul Constanța va deveni punct de livrare pentru două contracte bursiere ale uneia dintre cele mai importante piețe europene de mărfuri agricole.

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Câteva explicații oferite de revista de specialitate Ferma, recent, arată că, până acum, piața europeană a cerealelor s-a raportat în principal la contractele Euronext tradiționale, asociate piețelor și punctelor de livrare din Europa Occidentală. Pentru operatorii din România și din regiunea Mării Negre, diferențele dintre prețurile din porturile franceze și cele din Constanța au reprezentat o provocare în evaluarea mărfurilor și în gestionarea riscurilor comerciale. Introducerea unor contracte cu livrare fizică în Constanța poate schimba această perspectivă. Piața va avea un instrument bursier dedicat, construit în jurul unui punct de livrare important pentru exporturile de cereale din regiunea Mării Negre. Este o schimbare cu potențial să îmbunătățească transparența formării prețurilor și să reducă dependența de reperele bursiere care nu reflectă întotdeauna fidel condițiile comerciale din această zonă, indica pe 6 noiembrie sursa citată.

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Pentru fermierii români, existența unui contract raportat la Constanța ar putea însemna accesul la un reper de preț mai relevant pentru piața în care își comercializează producția. Apoi, cooperativele ar putea utiliza aceste cotații în fundamentarea strategiilor de vânzare și în negocierea contractelor cu partenerii comerciali, iar în ceea ce îi privește pe integratori, procesatori, traderi și exportatori, noile instrumente pot contribui la o mai bună gestionare a expunerii la fluctuațiile prețurilor.

Cezar Gheorghe a explicat, pentru Ziare.com, că a fost implicat direct și un actor central în medierea acestei oportunități de mai mulți ani, fiind la rândul său reprezentant al Euronext în România de circa un an și jumătate. „Am dus o muncă dublă de negociere, la nivel local și la nivel de Euronext, ca să aduc părțile la același algoritm și a fost momentul meu de fericire supremă din toată cariera. Dacă vorbim de beneficii, înseamnă o maturizare, o transparență și multă pluralitate în piață. Înseamnă instrumente de risc financiar pe care toți actorii locali, nu contează că e fermier, că e procesator, că e comerciant local, le pot accesa și își pot securiza niște prețuri. Și înseamnă faptul că, în momentul în care vor vedea acolo linia de contract la grâu Constanța, vor ști că acela e prețul”, a explicat acesta.

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Expertul a amintit faptul că a mai vorbit public despre faptul că prețul grâului se face în România. „S-au uitat la mine ca la mașini străine. Da, prețul grâului se face în România și ăsta e adevărul. Noi avem cel mai bun preț în momentul ăsta la grâu față de toată Uniunea Europeană. Față de Franța avem un plus de 8 euro, față de Germania, țările baltice și Polonia avem vreo 17 euro în plus. Nu mai vorbesc de marfa ucraineană. România, cu portul Constanța, va deveni pivotul central în ceea ce privește price discovery, că așa se numește la bursă. Acolo se intersectează interesul fondurilor speculative cu acela al hedge-erilor, adică fermieri, cooperative și așa mai departe”, a explicat acesta.

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