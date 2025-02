Statul vine cu bani pentru unii crescători de animale. Cât ar putea primi fermierii prin noul proiect al Ministerului Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a discutat marți, 4 februarie, cu reprezentanții asociațiilor crescătorilor de ovine și caprine despre un proiect de lege care ar consta în oferirea unui ajutor de stat pentru fermierii afectați de condițiile potrivnice.

Proiectul ministrului de resort se referă la un sprijin financiar de urgență, care ar consta într-un ajutor de stat de 248 de lei/cap de tineret femel ovin/caprin, pentru un efectiv cuprins între 50 (minimum) şi 300 (maximum) de capete/per beneficiar, transmite Agerpres.

„Fenomenul de secetă pedologică combinată cu temperaturi ridicate şi precipitaţii reduse manifestat în perioada septembrie 2023 – august 2024 a avut un impact negativ major asupra culturilor agricole şi a pajiştilor din România şi a afectat grav sectorul creşterii ovinelor/caprinelor, determinând fermierii să achiziţioneze furaje la preţuri mari şi să vândă inclusiv animale tinere destinate înlocuirii efectivului. Am creionat acest proiect prin care ne propunem să acordăm un sprijin financiar sub formă de grant pentru crescătorii de ovine şi caprine, în vederea compensării pierderilor cauzate de secetă şi asigurării continuităţii activităţilor agricole. Consider că această măsură este vitală pentru stabilizarea sectorului agricol afectat şi pentru asigurarea securităţii alimentare pe termen mediu şi lung”, a spus ministrul, citat într-un comunicat.

Beneficiarii eligibili trebuie să fie crescători de ovine/caprine persoane fizice, PFA, întreprinderi individuale şi familiale, societăţi agricole şi persoane juridice şi să deţină exploataţii cu cod ANSVSA şi un efectiv de minimum 50 de capete de tineret femel ovin/caprin, cu vârsta de 1-12 luni la data de 31 august 2024.

Potrivit MADR, cererea de acordare a sprijinului şi documentele necesare se depun în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii, care va fi supusă aprobării Guvernului în perioada următoare, iar plăţile granturilor vor fi efectuate până la 30 aprilie 2025.

Aplicarea acestei scheme de sprijin financiar are scopul de a evita distorsionarea pieţei furajelor şi creşterea preţurilor şi de a reduce vulnerabilitatea financiară a crescătorilor de ovine/caprine. Totodată, măsura are ca ţintă prevenirea supraîndatorării fermierilor şi evitarea falimentului acestora, pe de o parte, şi asigurarea continuităţii activităţilor agricole şi păstrarea efectivului de tineret femel, precum şi minimizarea riscurilor sociale asociate abandonului activităţilor agricole, pe de altă parte, se arată în comunicatul MADR.

