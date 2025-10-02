Fermierii mai pierd o subvenție din partea Ministerului Agriculturii. Ce aduce schimbarea anunțată de Florin Barbu

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:18
Fermierii mai pierd o subvenție din partea Ministerului Agriculturii. Ce aduce schimbarea anunțată de Florin Barbu
România investește două miliarde de euro în procesarea agroalimentară. FOTO: Colaj Canva Pro/Ziare.com

Potrivit unor declarații recente făcute de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, sprijinul cuplat, una dintre cele mai accesate forme de ajutor, va fi condiționat strict de integrarea producției vegetale cu zootehnia, începând din 2028.

„Programul 2028-2034 va fi scris exact pe ceea ce vor fermierii în momentul de față: partea de finanțare, partea de integrare a vegetalului în zootehnie. Nu va exista sprijin cuplat, începând din anul 2028 la nivelul Ministerului Agriculturii, decât dacă integrăm vegetalul cu zootehnia. Nimeni nu va mai primi sprijin cuplat decât dacă face această integrare pe lanț între vegetal și zootehnie”, a precizat șeful MADR, în cadrul unei intervenții televizate la AGRO TV.

Decizia vine în contextul în care România investește două miliarde de euro în procesarea agroalimentară, iar autoritățile urmăresc să asigure materia primă necesară pentru producția de carne și produse de origine animală, amintește sursa citată.

Barbu a mai adăugat că obiectivul principal al acestei noi politici este consolidarea lanțurilor de producție, astfel încât fermierii să nu se limiteze doar la producția de cereale, ci să integreze furajarea animalelor și obținerea de carne, lapte sau alte produse finite. „Programul și politicile Ministerului Agriculturii sunt foarte clare: două domenii importante – irigațiile și zootehnia – începând din anul 2028”, a spus Florin Barbu.

Astfel, schimbarea va face ca fermierii care se ocupă exclusiv de producția vegetală să piardă accesul la sprijinul cuplat, dacă nu își diversifică activitatea și nu fac pasul către zootehnie. Practic, subvenția va fi direcționată doar către fermele care creează valoare adăugată, sugerează sursa citată.

Focar de boală a limbii albastre la bovine. Virusul care se răspândește în Europa a fost depistat în Gorj
Focar de boală a limbii albastre la bovine. Virusul care se răspândește în Europa a fost depistat în Gorj
România a raportat un focar de boală a limbii albastre (febră catarală ovină) la bovine, în timp ce virusul continuă să se răspândească prin Europa, ajungând inclusiv în Țara Galilor....
România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina
România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina
Depozitele de gaze din România au ajuns la 100% din capacitate, cu o lună înainte de începutul oficial al sezonului rece gazier, la finele lunii octombrie. Datele centralizate de la operatorii...
