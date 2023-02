Panică la sosirea lui Joe Biden în Polonia. Incredibil ce s-a întâmplat pe scara avionului Air Force One VIDEO

Preşedintele american Joe Biden a rostit un discurs extrem de aşteptat, marţi, la Varşovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina, în contextul în care războiul intră în al doilea an fără a i se întrevedea un final.

Vizita lui Joe Biden în Polonia a început însă cu stângul, așa după cum se poate vedea în imaginile difuzate live de o televiziune locală.

Astfel, pregătindu-se să coboare, o persoană a alunecat în mod inexplicabil pe scara avionului Air Force One, provocând câteva clipe de panică în anturajul președintelui Joe Biden.

What or should I say who the hell

WATCH: Video shows someone fall down from the stairs of Air Force C-32 as Biden lands in Poland

Follow @insiderpaper pic.twitter.com/y518asobl5