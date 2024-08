Un turist român a fost pus să plătească sute de euro pentru servicii de curățenie într-un apartament din Turcia unde a refuzat cazarea

Un turist român și-a rezervat un Airbnb în Turcia. Însă, odată ajuns la destinație, a realizat că nu corespund condițiile și a refuzat să se cazeze și a solicitat rambursarea banilor. Tot în aceeași zi, a reușit să își găsească o altă cazare. La câteva zile distanță, turistul român a primit banii în urma solicitării sale și 20 de euro în plus, arată Adevarul.ro

Totuși, la două săptămâni distanță, turistul român a avut parte de o surpriză. A primit un mesaj prin care este înștiințat de gazda primei locații că trebuie să plătească 325 de euro pentru serviciile de curățenie, chiar dacă nu a stat nici măcar o noapte la cazarea respectivă.

„Am avut o cazare în Turcia, luată pe Airbnb. Când am ajuns acolo, nu corespundea deloc, nici locația, nici pozele. Am făcut câteva fotografii, ca să am dovada că nu corespunde, pentru rambursare”, și-a început postarea pe un grup de Facebook turistul român.

Au urmat tot felul de discuții cu Suportul Airbnb în urma cărora: „Am primit rambursarea după câteva zile. Gazda susținea că am greșit locația, că nu am mai mers niciodată acolo etc.. Am primit banii în final”. Mai mult, i-au dat și un bonus: „Am primit în plus vreo 20 si ceva de euro pentru inconvenient., după cum se menționează și în mailul primit de la ei”.

După mai bine de două săptămâni, o veste a căzut ca un trăsnet: „După 17 zile, primesc (o solicitare) că trebuie să plătesc 325 euro pentru curățenie, că am lăsat păr în duș, murdărie pe toaletă și lucruri de genul acesta. Lucru care nu e adevărat. Noi nici măcar nu am folosit toaleta, darămite să mai facem și duș. Tot discut cu cei de la Suport Airbnb care îi dau dreptate gazdei”, potrivit Adevarul.ro.

Turistul susține că i se pare „ireal și ridicol” tot ce se întâmplă și că acum este acuzat că ar fi provocat paguge în locația în care… nu a stat!

„Mi se pare ireal și ridicol. Ea tot insista că noi nu ne-am mai prezentat la cazare și că am greșit casa și acum, brusc, că de fapt am fost și am și făcut pagube. (…) Oricum nu plătesc, să mă dea în judecată, dacă dovedesc că e părul meu sau mai știu eu ce”, a mai precizat turistul.

