Unui oaspete Airbnb i-a fost trimisă o listă îndrăzneață de cerințe din partea gazdei după ce a fost taxată cu peste 1.300 de dolari pentru un sejur de două nopți și o taxă de curățenie.

Pe 13 iunie, oaspetele, cunoscut sub numele de Lu, a postat mesajul text pe care l-a primit de la gazdă cu doar câteva ore înainte ca ea și familia ei să trebuiască să elibereze casa din Oregon.

În mesajul trimis lui Lu la 8:59 dimineața, gazda i-a cerut mamei celor șase copii să urmeze o listă lungă de „instrucțiuni de plecare”, înainte ca ea, soțul ei și cei doi copii care erau cu ei să părăsească locuința, până la ora 11:00.

„Mulțumim pentru șederea dumneavoastră. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de plecare, în special să îndepărtați toate gunoiul și ce trebuie reciclat, să încărcați și să porniți mașina de spălat vase, să începeți spălatul rufelor, să verificați dacă nu ați uitat vreun obiect personal și să îndepărtați toate produsele alimentare”, se arată în mesaj.

"Ultimul Airbnb pe care îl voi folosi vreodată"

În replică, Lu a postat mesajul online și a spus: „Ultimul Airbnb pe care îl voi folosi vreodată. 1.300 de dolari pentru două nopți cu o taxă de curățenie și primesc asta înainte de ora 9:00.”

Lu a oferit mai multe detalii despre ceea ce i s-a cerut să facă pentru a sta la proprietate, inclusiv să lase un bacșiș pentru personalul de la curățenie.

„Cu un bilet care spune 'vă rugăm să lăsați bacșiș personalului de curățenie'... tocmai am spălat vasele și rufele, despre ce vorbești,” a spus Lu într-o postare separată.

Comentatorii i-au sugerat lui Lu să revadă informațiile despre rezervare și să consulte secțiunea „arată mai mult”.

Mama a dezvăluit că, sub declarația „Reguli suplimentare” din anunț, gazda menționa doar că oaspeții trebuiau să aibă peste 24 de ani, reguli stricte de parcare și că „alte informații importante vor fi trimise prin email”.

„Nu s-au trimis niciodată emailuri referitoare la vreunul dintre acestea,” a adăugat Lu.

Ea a postat, de asemenea, capturi de ecran ale anunțului, inclusiv chitanța de 1.329,79 de dolari pentru sejurul de două nopți, inclusiv o taxă de curățenie.

„Nu există absolut nimic aici în acest anunț despre faptul că trebuie să spăl vasele. ABERAȚII,” a spus Lu.

Pe 17 iunie, femeia, uimită de toată atenția pe care a primit-o postarea ei, a împărtășit un videoclip de actualizare despre ceea ce s-a întâmplat după experiența ei.

Lu a explicat că un reprezentant din echipa de management a Airbnb a luat legătura cu ea și i-a „oferit suport”.

„Nu am simțit că aveam nevoie de o rambursare sau ceva de genul acesta - am oferit ceea ce am crezut că ar putea fi sugestii utile, dar nu am primit niciun răspuns, ceea ce consider neprofesionist,” a spus ea.

Ea a menționat apoi „temele” comentariilor pe care le-a primit, inclusiv subiectul „bunului simț”, pe care mulți l-au adus în discuție ca răspuns la faptul că era supărată din cauza treburilor casnice.

„Într-un Airbnb, într-adevăr, este o tranzacție de afaceri, iar rotația este o problemă de logistică pentru ei și nu o problemă de curtoazie pentru oaspeții care plătesc să fie acolo,” a spus Lu.

Lu a confirmat că a „citit întregul anunț” pentru că nu a vrut să muncească în vacanța ei cu soțul și cei doi copii ai ei.

Mulți oameni și-au exprimat opinia cu privire la experiența ei de închiriere, unii fiind de acord cu Lu, iar alții luând partea gazdei.

„Da! Ai 100% dreptate. De aceea voi sta mereu în hoteluri,” a spus cineva.

„Este ridicol să plătești o „taxă de curățenie” pentru ce anume?? Ai făcut toată curățenia! Ar trebui să-ți trimită înapoi acea parte, cel puțin,” a scris altcineva.

O altă persoană a comentat: „Nu aș face nimic. Doar aș pleca.”

"De ce nu ai spăla vasele?"

Deși mulți au fost de acord cu poziția lui Lu în această situație, alții nu au fost la fel de simpatici față de ea.

„De ce nu ai spăla vasele? Întotdeauna fac curat după mine și las locul mai curat decât l-am găsit. Este o chestiune de curtoazie,” a spus cineva.

„Majoritatea Airbnb-urilor îți cer să arunci toate prosoapele în mașina de spălat și să o pornești pentru că durează peste 2 ore să le speli și vor să fie gata pentru următorul oaspete. Mi se pare rezonabil,” a scris o altă persoană.

Lu a avut un mesaj pentru gazde.

„Ați ales să vă închiriați proprietatea de vacanță, așa că încetați să fiți confuzi când oamenii stau acolo și o folosesc pentru banii pe care îi primiți în schimb.”

Conform site-ului Airbnb, oaspeții sunt așteptați să „trateze casele gazdelor ca pe ale lor” și să „urmeze regulile standard ale casei stabilite de gazdă.”

„O bună comunicare între gazde și oaspeți este importantă pentru șederi de succes,” a adăugat site-ul de închiriere.

DailyMail.com a contactat-o pe Lu și pe Airbnb pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns imediat.

