Compania aeriana HiSky din Republica Moldova si-a deschis baza pe Aeroportul International Iasi

"Reprezentantii companiei aeriene HiSky pot spune ca, prin deschiderea bazei de la Iasi, sunt practic acasa. Inceperea unei noi colaborari, pe care o marcam astazi, garanteaza o mai buna conectivitate intre locuitorii Moldovei, fie ca vorbim despre Republica Moldova sau despre Regiunea de Nord-Est, si restul Uniunii Europene. Chiar daca in prezent contextul pandemic in care ne aflam afecteaza sectorul aviatic, echipa Aeroportului Iasi continua sa isi imbogateasca portofoliul de destinatii operate din capitala Moldovei si isi consolideaza deopotriva parteneriatele cu reprezentantii companiilor aeriene", a declarat Catalin Bulgariu, directorul general al RA Aeroportul Iasi.La randul sau, directorul HiSky, Iulian Scorpan, a declarat ca Iasiul a devenit hubul companiei, ceea ce ii va determina pe locuitorii din regiune sa calatoreasca mai mult."Am ales Iasiul pentru ca este printre orasele cu cele mai active procese de dezvoltare, un oras al miscarii continue, al turismului, al businessului, un centru academic international si nu in ultimul rand un oras drag noua, in care ne simtim acasa. HiSky are in spate o echipa cu multi ani de experienta in aviatie, care a urmat cursurile scolii de aviatie romanesti si care a activat de-a lungul timpului la boardul diferitelor companii aeriene. Venim cu o alta abordare in ceea ce-i priveste pe pasagerii nostri, siguranta, confortul si asteptarile lor fiind prioritare pentru noi", a subliniat comandantul Iulian Scorpan.El a anuntat ca aceasta companie aeriana moldoveneasca va lansa trei curse regulate, doua dintre acestea reprezentand destinatii noi pentru Iasi: Dublin - un oras in care exista o comunitate mare de romani si Frankfurt - zona de conexiune cu alte destinatii mai indepartate. A treia cursa operata de HiSky este Londra. In ceea ce priveste preturile, compania HiSky imbina principiile low-cost cu o gama de servicii aditionale pentru care pasagerii vor putea opta contra cost.Lansarea zborurilor este planificata pentru finalul acestui an, data de punere a biletelor in vanzare si orarul de zbor urmand sa fie comunicate ulterior