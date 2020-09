NASA a semnat cu Airbus Helicopters un contract de 15 milioane de dolari pentru asigurarea mentenantei si a pieselor de schimb pentru elicoptere

"NASA a semnat cu Airbus Helicopters Inc. un contract in valoare de 15 milioane de dolari de tip HCare Infinite pentru asigurarea de servicii complexe de suport. Documentul, care acopera initial doi ani cu optiunea de a fi extins pentru 10 ani, include tot spectrul de servicii de suport pentru flota de elicoptere H135 a NASA, care vor fi livrate de la sfarsitul acestei luni", a anuntat Airbus.Airbus se obliga sa asigure disponibilitatea operationala a flotei prin asigurarea de servicii de mentenanta si a pieselor de schimb. In plus, Airbus va avea o echipa de 2 piloti, 2 mecanici si un manager de program stationati la Centrul Spatial Kennedy (KSC) din Florida, care apartine NASA, pentru a asigura operationalitatea elicopterelor.HCare Infinite este cel mai complex serviciu de suport pentru clienti, prin care compania asigura operationalitatea totala a flotei, inclusiv mentenanta, suportul tehnic si livrarea pieselor de schimb, a uneltelor si consumabilelor.Airbus Helicopters Inc. este cel mai mare furnizor de elicoptere din SUA, cu o cota de piata de aproape 65% si o prezenta de 50 de ani. O echipa de peste 750 de angajati asigura productia locala a elicopterelor H125 si UH-72 Lakota si ofera servicii de asistenta tehnica pentru flota de aproape 3.100 de elicoptere aflata in serviciu in SUA.