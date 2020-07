Un consortiu format de un grup de firme, printre care Ford, Airbus, McLaren sau Rolls-Royce, se desfiinteaza dupa ce a produs peste 13.000 de ventilatoare mecanice

VentilatorChallengeUK a anuntat ca prin productia sa a marit de peste doua ori stocul de ventilatoare aflate la dispozitia National Health Service (NHS).Consortiul, format pe baza non-profit de companii precum Ford, Airbus, McLaren si Rolls-Royce, anuntase in luna mai ca va mari productia in eventualitatea unui al doilea varf al epidemiei.Dick Elsy, presedintele VentilatorChallengeUK, a spus ca NHS este acum bine pozitionata pentru viitor."Am ajutat ca NHS sa aiba intotdeauna acces la numarul de ventilatoare necesar si suntem incantati sa fi contribuit si la constituirea unui stoc, daca va fi nevoie de ventilatoare in Marea Britanie in viitor", a spus acesta.Marea Britanie a luat masuri pentru a proteja NHS in timpul crizei coronavirusului, prin masuri de aplatizare a curbei de infectarim astfel incat serviciile medicale sa nu fie suprasolicitate.