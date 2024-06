Cum își pot găsi utilizatorii de căști AirPods pierdute? Apple a dezvăluit tot procesul

Utilizatorii de căști AirPods, AirPods Pro și AirPods Max au întâmpinat de multe ori problema pierderii dispozitivelor.

Apple a recunoscut această problemă și a introdus opțiunea Find My pentru a ajuta utilizatorii să își găsească căștile pierdute. Pentru a utiliza această funcție, uneltele necesare sunt aplicația Find My, căștile AirPods și un dispozitiv compatibil precum un iPhone, Mac sau iPad.

Pentru a găsi AirPods-urile pe hartă, utilizatorii trebuie să deschidă aplicația Find My pe dispozitivul lor și să se logheze cu ID-ul Apple. Odată logați, pe ecran va apărea o hartă și o fereastră cu instrumente. Trebuie selectată opțiunea Devices pentru a vizualiza lista cu toate dispozitivele asociate contului.

Pe hartă va apărea iconița AirPods, iar dacă o singură cască a fost pierdută, harta va arăta locația ultimei utilizări a acesteia. Dacă bateria căștilor este descărcată, harta va arăta ultimul loc în care acestea au fost detectate.

Funcția Play Sound din aplicația Find My

În cazul în care utilizatorii doresc să găsească rapid căștile, pot folosi funcția Play Sound din aplicația Find My. AirPods-urile vor emite un sunet puternic care va crește în intensitate timp de două minute. Această funcție este utilă mai ales dacă doar o cască a fost pierdută. După ce căștile au fost găsite, sunetul poate fi oprit prin opțiunea Stop Sound.

Pentru utilizatorii de AirPods Pro sau AirPods Max, aplicația Find My include funcția Find Nearby. Aceasta emite o culoare albastră pe măsură ce utilizatorul se apropie de căști, facilitând astfel găsirea acestora.

În cazul în care niciuna dintre aceste opțiuni nu funcționează, utilizatorii pot activa notificările în aplicația Find My. Funcția Notify When Found trimite o alertă atunci când căștile sunt localizate. De asemenea, funcția Notify When Left Behind trimite o alertă dacă utilizatorul se îndepărtează de căști.

O altă funcție importantă este Lost Mode. Utilizatorii trebuie să verifice dacă aplicația Find My este actualizată la cea mai recentă versiune. Activarea Lost Mode se face din meniul Settings, selectând General și apoi AirPods. Utilizatorii pot seta informațiile de contact și un mesaj personalizat. Persoana care găsește căștile pierdute poate activa NFC pentru a vizualiza mesajul personalizat pe telefonul lor.

În cazul în care căștile nu pot fi recuperate, Apple oferă servicii pentru repararea și înlocuirea AirPod-urilor. Costul pentru înlocuirea unui AirPod normal care nu mai este în garanție este de €64, în timp ce AirPod Pro costă €83. Dacă dispozitivul este încă în garanție, înlocuirea costă €28.

