Cât de simplu poți cumpăra o armă airsoft online, deși vânzarea este interzisă minorilor

Un incident grav s-a înregistrat în România marți, 15 februarie, când un elev din Râmnicu Vâlcea s-a dus la școală cu un pistol airsoft.

Fiind sesizați de conducerea liceului, jandarmii au confiscat arma și l-au amendat pe băiatul de 17 ani cu 2.500 de lei. Aceștia l-au întrebat cum a intrat în posesia pistolului, iar elevul a răspuns că l-a cumpărat de pe un site de anunțuri online, de la un necunoscut.

Jandarmii au precizat că, pentru armele de tip sportiv, posesorii au nevoie de avize speciale şi că legea interzice folosirea acestora în public şi transportarea lor încărcate sau la vedere.

În plus, în România, armele de tip airsoft sau cu aer comprimat pot fi achiziţionate doar de persoanele care au peste 18 ani.

Cât de simplu îți poți cumpăra o armă airsoft online

Deși armele de tip airsoft nu ar trebui să poată fi cumpărate de minori, online acest lucru este posibil în realitate. Este adevărat că site-urile care se ocupă exclusiv cu comercializarea acestui tip de arme nu permit vânzarea către minori, dar site-urile de anunțuri, pe care utilizatorii sunt liberi să încerce să își vândă orice produs doresc, nu impun niciun fel de restricții.

Practic, oricine își poate face un cont folosind o adresa de mail și o parolă, sau se poate loga direct cu contul de Google sau Facebook.

Am intrat pe un astfel de site de anunțuri și am căutat ”armă airsoft”.

De exemplu, un anunț privind vânzarea unui pistol airsoft contra sumei de 580 de lei specifică în descriere că ”nu este o jucărie”, că utilizarea ”poate avea urmări serioase”, dar are și mențiunea ”nu ne asumăm faptele comise cu ea”.

Am apăsat pe butonul ”comandă cu livrare”, unde mi-am completat datele, mai exact numele, adresa de mail, numărul de telefon și adresa. Nu au fost solicitate data nașterii sau CNP-ul. Ulterior am ajuns pe ultima pagină, pentru finalizarea comenzii. Deși există o notificare conform căreia după plasarea comenzii vânzătorul trebuie să accepte comanda, este o procedură standard, care a apărut inclusiv când am încercat să cumpăr pantofi.

Am repetat operațiunea în cazul mai multor anunțuri.

Cu alte cuvinte, este foarte simplu pentru un minor să cumpere o armă airsoft online, deși vânzarea nu este permisă către această categorie.

Tragedia din Mureș

Mulți consideră că acest tip de arme sunt inofensive, dar pot genera adevărate tragedii dacă nu sunt folosite cu responsabilitate. În luna mai a anului 2021, un copil de 8 ani și-a împușcat accidental fratele de cinci ani în zona pieptului, cu o armă cu aer comprimat, în timp ce erau la picnic. Cel mic a murit după ce i-a fost perforat plămânul, distanța dintre cei doi copii fiind foarte mică în momentul incidentului. Arma cu aer comprimat aparținea unui angajat al Ocolului Silvic, care a lăsat-o nesupravegheată.

