Cine e fotbalistul trecut prin România desemnat ”jucătorul meciului” la Campionatul Mondial

Aissa Laidouni, mijlocaşul naţionalei de fotbal a Tunisiei, fost component al echipei FC Voluntari, a fost desemnat "jucătorul meciului" Tunisia - Danemarca, de marţi, de la CM 2022 din Qatar, încheiat cu o remiză albă, scrie AFP.

"Sunt mulţumit de primul meu meci la Cupa Mondială, dar cel mai important lucru este rezultatul echipei. Sunt mulţumit de jocul oferit şi sperăm să continuăm la fel de bine şi împotriva Australiei. Ştiam că va fi greu împotriva Danemarcei, dar nu am venit aici să remizăm, chiar am venit să obţinem un rezultat. Am avut şanse, dar până la urmă, suntem mulţumiţi şi cu un scor egal", a spus acesta.

El a mulţumit suporterilor tunisieni, veniţi în număr destul de mare pe stadion, pentru atmosfera creată.

"Este Cupa Mondială, nu o competiţie minoră, este cea mai importantă din fotbal. Cu fanii pe care îi avem aici în Qatar este incredibil. Este important să le arătăm că avem această determinare şi că vrem să dăm totul pentru Tunisia şi pentru suporteri. Le mulţumim mult", a spus Laidouni.

Tunisia nu a trecut până acum de faza grupelor la cele cinci participări anterioare la Cupa Mondială, în timp ce Danemarca a ratat o singură dată ieşirea din grupe la cinci participări.

Selecţionatele Danemarcei şi Tunisiei au terminat la egalitate, 0-0, marţi, pe Education City Stadium din Doha, într-un meci din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Danemarca, semifinalistă anul trecută la EURO 2020, a dominat jocul, dar Tunisia a avut o evoluţie foarte bună şi nu i-a oferit prea multe şanse echipei conduse din teren de Eriksen.