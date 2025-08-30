Un consilier local din Aiud, care a renunțat din „solidaritate” la indemnizația sa, a omis să spună că are poprire pe bani

Consilierul local din orașul Aiud, Lucian Alba, care anunțase că va renunța, „din solidaritate”, la indemnizația sa de aproximativ 900 de lei, avea de fapt poprire pe banii donați. Acesta le-a explicat jurnaliștilor de la publicația locală Ziarul Unirea că decizia instanței a fost instituită eronat și va fi ridicată oficial.

În iulie 2025, consilierul local PNL din Aiud, Lucian Alba, anunța printr-un comunicat că a renunțat la indemnizația sa lunară de circa 900 de lei pe care o donează Primăriei Aiud.

”Nu vreau să fac parte dintr-un sistem care oferă beneficii fără responsabilitate,”, declara la data respectivă consilierul local PNL din Aiud, exprimându-și poziția critică față de modul în care e gestionată problema venitului aleșilor locali.

O decizie din 25 februarie 2025 a Judecătoriei Aiud a încuviințat executarea silită împotriva lui Lucian Alba pentru o datorie de circa 100.000 lei a uneia din firmele pe care le are și pentru care a garantat personal printr-un contract de fidejusiune.

Poprirea, încuviințată de Judecătoria Aiud și trimisă Primăriei municipiului Aiud de către un executor judecătoresc din Sibiu, prevede ca o treime din venitul lunar al consilierului local să fie virată direct către Alpha Bank România, până la achitarea unei sume totale de aproape 100.000 lei, reprezentând credit restant, dobânzi și cheltuieli de executare.

Contactat telefonic de jurnaliștii de la ziarulunirea.ro, consilierul local PNL a declarat:

„Poprirea aplicată pe persoana mea fizică a fost instituită eronat și urmează a fi corectată prin procedurile legale deja în curs. În cel mai scurt timp, măsura va fi ridicată oficial. Momentan, doar două treimi vor rămâne în bugetul local”, a spus Lucian Alba.

