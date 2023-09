Derby-ul Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam, suspendat la scorul de 0-3 din cauza fanilor. Imagini teribile VIDEO

Derby-ul campionatului de fotbal al Olandei, între echipele Ajax Amsterdam şi Feyenoord, programat duminică pe Johan Cruyff Arena în cadrul etapei a 5-a din Eredivisie, a fost suspendat după 55 de minute de joc, la scorul de 3-0 în favoarea formaţiei din Rotterdam.

Arbitrul a decis să oprească definitiv meciul, după două întreruperi din cauza lansării de fumigene din tribunele stadionului din Amsterdam.

Până la suspendarea sa, partida a fost dominată cu autoritate de Feyenoord, care a marcat de trei ori pe parcursul primei reprize, prin mexicanul Santiago Gimenez (9, 18) şi brazilianul Igor Paixao (37).

După cea de-a treia reuşită a oaspeţilor, nemulţumirea suporterilor lui Ajax a crescut, iar incidentele s-au intensificat în tribune, meciul fiind suspendat la zece minute de la debutul reprizei secunde.

Conform presei locale, Federaţia olandeză de fotbal (KNVB) urmează să stabilească data la care se vor disputa minutele rămase din acest meci, în condiţiile în care Ajax are programată o nouă partidă pe teren propriu peste trei zile, împotriva formaţiei FC Volendam.

Fanii lui Ajax, forțând intrarea la oficială

Ajax fans trashing their Stadium, as the club went 3-0 down at home to Feyenoord.

Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned… 😡

The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! 😨 pic.twitter.com/uJW9kf05nw