Gafa incredibila a portarului nationalei Olandei in Supercupa (Video)

Ajax Amsterdam a pierdut, sambata, sansa de a cuceri un nou trofeu, fiind invinsa de Twente in Supercupa Olandei, scor 0-1, dupa o gaza de zile mari a lui Marten Stekelenburg.

Portarul nationalei Olandei a pasat gresit spre un coechipier, in minutul 8, mingea ajungand la De Jong, care a inscris singurul gol al partidei disputate pe Amsterdam ArenA.

Twente, campioana pentru prima oara in istorie in sezonul trecut, si-a trecut in palmares si Supercupa Olandei, alaturi de cele doua Cupe castigate in 1977 si 2001.

Urmariti mai jos gafa lui Stekelenburg:

C.F.