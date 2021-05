Suporterii, mai presus de orice. Ajax Amsterdam si-a topit trofeul de campioana a Olandei pentru a-l trimite fanilor VIDEO ULUITOR

"O bucata de istorie, o bucata din Ajax. Pentru voi", a anuntat Ajax, subliniind ca astfel vrea sa multumeasca fanilor pentru un titlu castigat in care nu s-a putut beneficia de sprijinul lor din cauza pandemiei de coronavirus.Trofeul de 2,75 kilograme a fost transformat in 42.000 de stelute de 3,45 g, ce vor fi trimise suporterilor abonati prin posta.Formatia Ajax Amsterdam a castigat, duminica, pentru a 35-a oara campionatul Olandei, dupa ce a invins FC Emmen, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, in etapa a XXXI-a.