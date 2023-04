Scene de groază la meciul Ajax - Feyenoord, din Cupa Olandei: un jucător a fost rănit VIDEO

„Violenţa nu-şi are locul în fotbal”, a afirmat preşedintele Fifa, Gianni Infantino, referindu-se la întreruperea meciului Feyenoord-Ajax după ce o brichetă aruncată din tribune a accidentat, miercuri, un jucător în semifinala Cupei Olandei.

„Astfel de evenimente nu-şi au locul în sportul nostru sau în societate”, a spus şeful Federaţiei Internaţionale de Fotbal pe contul său de Instagram, „Toţi jucătorii trebuie să fie în siguranţă pentru a juca fotbal şi fac apel la autorităţile competente să se asigure că acest lucru este respectat”, a spus el.

În minutul 63, semifinala a fost întreruptă aproape jumătate de oră de arbitrul Allard Lindhout când o brichetă aruncată din tribune l-a lovit în cap pe jucătorul Ajax Davy Klaassen, provocându-i o sângerare.

Klaassen, care a marcat al doilea gol al echipei sale în minutul 51, a încercat să continue jocul, dar a ieşit la câteva minute după reluare, ţinându-se de cap.

Ajax a câştigat cu 2-1 şi s-a calificat în finala împotriva PSV Eindhoven.

