US Open; s-au stabilit sferturile de finală ale turneului feminin! Ce nume surpriză au ajuns în această fază

Se știu cele opt jucătoare care s-au calificat în sferturile de finală ale US Open și vor lupta pentru trofeu.

Liderul mondial Iga Swiatek a trecut în optimi de germana Jule Niemeier, locul 109 mondial, și va evolua cu americanca Jessica Pegula, locul 8 WTA.

În al doilea sfert se întâlnesc două jucătoare extrem de puternice, Karolina Pliskova (22 WTA) și Aryna Sabalenka (6 WTA).

Pe jumătatea inferioară de tablou vom avea parte de sferturile Coco Gauff (12 WTA) - Caroline Garcia (17), respectiv Ons Jabeur (5) - Ajla Tomjlanovic (46).

Eight for the 🏆 pic.twitter.com/dZf3VahStd