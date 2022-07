Ashleigh Barty s-a retras din tenis, dar o altă australiancă face furori la Wimbledon. Ce record a egalat după 22 de ani

Jucătoarea australiană de tenis Ajla Tomljanovic s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, graţie victoriei în trei seturi, 4-6, 6-4, 6-3, obţinută luni în faţa franţuzoaicei Alize Cornet.

Tomljanovic s-a impus după 2 ore şi 34 de minute în duelul cu Cornet, care a acuzat dureri la aductori pe parcursul jocului.

Următoarea adversară a jucătoarei de la antipozi va fi kazaha Elena Rîbakina, cap de serie numărul 17, care a trecut în două seturi, 7-5, 6-3, de croata Petra Martic.

Ajla Tomljanovic este prima reprezentantă a Australiei care accede în sferturi la Wimbledon doi ani la rând, după Jelena Dokic, care a atins sferturile de finală în 1999 şi semifinalele în 2000, reaminteşte WTA Tour.

Ajla Tomljanovic becomes the first Australian woman to reach back-to-back Wimbledon quarter-finals since Jelena Dokic in 1999-00 👏 pic.twitter.com/OkY99gIjUr