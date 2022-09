Cine e tenismena care a învins-o pe Serena Williams la meciul de adio. Discurs formidabil la final VIDEO

Tenismena australiană de origine croată Ajla Tomljanovic (29 de ani, locul 46 mondial) va intra în istoria tenisului drept jucătoarea care a învins-o pe americanca Serena Williams la meciul de adio al acesteia din urmă.

Pe arena Arthur Ashe de la New York, Serena Williams a jucat un meci senzațional cu Ajla Tomljanovic, care s-a impus cu 7-5, 6-7, 6-1.

Partida a durat peste trei ore, Serena Williams reușind să salveze 5 mingi de meci înainte de a se recunoaște învinsă.

La final, Ajla Tomljanovic a ținut un discurs formidabil, apreciat de întreaga arenă, în care a vorbit despre ceea ce a însemnat Serena Williams în tenis.

"I love #Serena just as much as you guys do." pic.twitter.com/7i1hrUsmAy