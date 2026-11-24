”Schemele de sprijin cu care venim în fiecare an pentru consumatorii vulnerabili nu sunt suficiente, astfel că propunerea noastră este ca sărăcia energetică să scadă cu 50% în următorii zece ani”, a declarat marți, 24 noiembrie, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, într-o conferință de presă. Ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie electrică va fi menținut și anul viitor, a adăugat ministrul Energiei.

„O primă etapă – se ia în considerare o prelungire a schemei existente, dar în același timp, pe perioada primelor nouă luni din anul 2027, să se instituie această schemă, o schemă care să ia în considerare mai multe elemente decât strict venitul pe care îl are în momentul de față un consumator. Am propus ca să existe o indexare a creșterii nivelului plecând de la modul în care inflația a evoluat în această perioadă. În ceea ce privește valoarea, la momentul de față, noi considerăm că valoarea de 50 lei este o valoare care, pe prima parte a termenului, adică până la momentul în care venim cu o nouă schemă, ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”, a precizat, marți, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Acesta a adăugat că ministerul va propune gândirea unei abordări dinamice în ceea ce privește aceste ajutoare, în sensul în care numărul consumatorilor vulnerabili și sărăcia energetică să scadă.

„Propunerea noastră este să scadă cu 50% în zece ani, față de momentul de față, pentru că doar să venim cu scheme de sprijin în fiecare an nu cred că este suficient. Cred că trebuie să îi ajutăm astăzi, dar mâine să-i aducem din zona de sărăcie energetică în zona de viață normală”, a spus ministrul.

Ads

Șeful de la Energie a precizat că a fost trimis la Ministerul Muncii un pachet de măsuri care cuprinde mai multe etape, prima fiind prelungirea în acest sezon de iarnă a schemei pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili.

„Partea legată de consumatorii vulnerabili se găsește la Ministerul Muncii. Noi, încă din prima săptămână a venirii mele aici, am trimis la Ministerul Muncii un pachet de măsuri, așa cum îl vedem noi, un pachet care să aibă mai multe etape. O primă etapă ia în considerare o prelungire a schemei existente, dar, în același timp, pe perioada primelor nouă luni din anul 2027, să se instituie această schemă care să ia în considerare mai multe elemente decât strict venitul pe care îl are în momentul de față un consumator, iar această schemă să ducă la identificarea exactă a consumatorilor vulnerabili și a sumei care, într-adevăr, să îi satisfacă. În momentul de față, au rămas elementele să fie definitivate la nivelul Ministerului Muncii. Propunerea noastră a fost, repet, de a continua, pe termen scurt, schema existentă, cu mărirea venitului sau mărirea ecartului de venit de la care să se aplice și, respectiv, introducerea noii scheme pe care noi am propus-o, de așa natură încât, începând cu iarna următoare, să fie identificați acei consumatori vulnerabili care merită și să se vină cu acele sume care sunt concrete și necesare pentru ei (...)”, a spus Chisăliță.

Ads

Acesta a adăugat că valoarea actuală a sprijinului pentru energie, de 50 de lei, poate acoperi nevoile multor consumatori.

„Practic, am propus ca să existe o indexare a creșterii nivelului, plecând de la modul în care inflația a evoluat în această perioadă. În ceea ce privește valoarea la momentul de față, noi considerăm că 50 de lei este o valoare care, pe prima parte a termenului, adică până la momentul în care venim cu o nouă schemă, ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”, a susținut oficialul.

Potrivit sursei citate, schema de ajutor propusă de ministerul de resort va ține cont de o serie de criterii, printre care nivelul veniturilor, precum și de problemele legate de geometria, mărimea casei, eficiența casei, problemele de natură medicală sau de accesul efectiv la energie a consumatorilor vulnerabili.

„Am identificat, în momentul de față, undeva la opt scheme de sprijin care există prin diverse acte normative, prin diverse instituții, prin diverse modalități și care se adresează consumatorului vulnerabil, aspect care face ca, în unele situații, sumele care sunt alocate pentru unii consumatori să fie mai mari, pentru alții să fie mai mici. Considerăm că schema care am propus-o poate să vină cu o abordare unică și echitabilă la nivelul tuturor consumatorilor, ținând seama, în primul și în primul rând, de nivelul veniturilor, de costul energiei în raport cu veniturile pe care le au, de problemele legate de geometria, mărimea casei, eficiența casei, problemele de natură medicală, problemele legate de accesul efectiv la energie a acestor consumatori. Toate acestea le-am gândit într-un indicator compus, indicator care poate să dea efectiv care este necesarul, care este suma care, într-adevăr, să-i ajute pe consumatori”, a explicat ministrul.

Ads