Foamea, noua față a blocajului guvernamental din SUA. Zeci de milioane de oameni, fără sprijin din noiembrie

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 10:28
343 citiri
Foamea, noua față a blocajului guvernamental din SUA. Zeci de milioane de oameni, fără sprijin din noiembrie
Donald Trump, J. D. Vance / FOTO: White House

Statele Unite se confruntă cu o nouă consecință a blocajului guvernamental care paralizează activitatea de peste trei săptămâni. Începând din luna noiembrie, peste 40 de milioane de americani ar putea rămâne fără ajutor alimentar, după ce Departamentul Agriculturii din SUA a anunțat că fondurile pentru programul de asistență nutrițională s-au epuizat.

„Concluzia este că fondurile s-au epuizat”, a transmis instituția într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, în care a acuzat democrații din Senat pentru impasul bugetar, potrivit BBC.

Programul de Asistență Nutrițională Suplimentară (SNAP), de care depinde unul din opt americani, este una dintre principalele plase de siguranță socială din SUA. El le oferă beneficiarilor carduri de debit reîncărcabile, cu care pot achiziționa alimente de bază. În medie, o familie de patru persoane primește aproximativ 715 dolari pe lună, adică mai puțin de șase dolari pe zi de persoană.

Trump, acuzat de cruzime

Administrația Trump a refuzat la începutul lunii să folosească fondul de urgență care ar fi permis continuarea distribuirii ajutoarelor, invocând necesitatea de a păstra banii pentru „situații de urgență reale”, precum dezastrele naturale.

Democrații au reacționat dur. „Aceasta este probabil cea mai crudă încălcare comisă până acum de administrația Trump”, au afirmat, într-o declarație comună, congresmenele Rosa DeLauro și Angie Craig, citate de BBC. Cele două l-au criticat pe președinte și pentru faptul că, în plin „shutdown”, a alocat fonduri pentru o nouă sală de bal la Casa Albă și pentru acordarea de asistență financiară Argentinei.

Chiar și în cazul folosirii rezervei de urgență, aceasta ar fi acoperit doar 60% din ajutoarele lunare, însă membrii democrați ai Camerei Reprezentanților susțin că există încă „fonduri semnificative” în conturile SNAP, special destinate unor astfel de situații.

Într-o scrisoare adresată Departamentului Agriculturii, aceștia i-au cerut secretarului Brooke Rollins să elibereze rezervele și să transfere alte fonduri interne pentru a asigura continuarea programului în luna noiembrie.

Într-o notă internă obținută de presa americană, Rollins a răspuns că rezervele pot fi utilizate exclusiv pentru „urgențe reale”, menționând că aceste fonduri au fost create pentru a face față catastrofelor naturale.

SUA, între solidaritate și disperare

Unele state americane, printre care Massachusetts, au anunțat că vor folosi fonduri proprii pentru a acoperi o parte din deficite. Totuși, guvernul federal a avertizat că aceste sume nu vor fi rambursate. Massachusetts se confruntă cu o situație critică: aproximativ un milion de locuitori sunt în pericol să piardă sprijinul alimentar.

În alte regiuni, autoritățile colaborează cu organizații caritabile și bănci de alimente pentru a găsi soluții temporare. În California, Garda Națională a fost mobilizată pentru a sprijini distribuția produselor alimentare către persoanele vulnerabile.

Criza alimentară se adaugă altor efecte grave ale blocajului administrativ, care a intrat duminică în cea de-a 26-a zi, fiind cel de-al doilea cel mai lung din istoria Statelor Unite. Pe măsură ce fondurile federale se epuizează, serviciile publice, angajații neplătiți și programele sociale se află sub o presiune tot mai mare.

Trump despre Putin, la Doha: „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”
Trump despre Putin, la Doha: „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 25 octombrie, că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un...
Giganții tech se pun bine cu Donald Trump și donează 250 de milioane de dolari pentru o sală de uriașă dedicată președintelui
Giganții tech se pun bine cu Donald Trump și donează 250 de milioane de dolari pentru o sală de uriașă dedicată președintelui
Donald Trump rdidică o sală de bal uriașă în curtea Casei Albe, care va fi fondată exclusiv din donații. Se pare că muncitorii deja au început demolarea aripii estice a clădirii, care va...
#ajutor alimentar SUA, #Trump, #blocaj guvernamental SUA buget , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
ObservatorNews.ro
Destinatia inedita pentru care turistii platesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasa fara cuvinte
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Patru bărbați, reținuți după scandalul soldat cu împușcături din Sectorul 6. S-a găsit și arma
  2. Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT
  3. Foamea, noua față a blocajului guvernamental din SUA. Zeci de milioane de oameni, fără sprijin din noiembrie
  4. Descoperire revoluționară și controversată. Cercetătorii au creat materiale „vii” din ADN. La ce ar putea să folosească
  5. Generalul Florian Coldea ajunge astăzi în fața instanței. Ce acuzații i se aduc fostului prim-adjunct al SRI
  6. Strategia nimicitoare a Rusiei pe frontul din Ucraina. Cum a ars un milion de hectare de teren
  7. Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării
  8. Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"
  9. Mesajul Custodelui Coroanei, la sărbătorile Bisericii Ortodoxe Române: „Regele Mihai, tatăl meu a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României în ani nu tocmai uşori”
  10. Explozia din cartierul Rahova a stârnit panică în rândul românilor. Zeci de persoane sună zilnic să reclame miros de gaz "Numărul solicitărilor este mult mai mare și unele se confirmă"