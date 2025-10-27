Foamea, noua față a blocajului guvernamental din SUA. Zeci de milioane de oameni, fără sprijin din noiembrie

Statele Unite se confruntă cu o nouă consecință a blocajului guvernamental care paralizează activitatea de peste trei săptămâni. Începând din luna noiembrie, peste 40 de milioane de americani ar putea rămâne fără ajutor alimentar, după ce Departamentul Agriculturii din SUA a anunțat că fondurile pentru programul de asistență nutrițională s-au epuizat.

„Concluzia este că fondurile s-au epuizat”, a transmis instituția într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, în care a acuzat democrații din Senat pentru impasul bugetar, potrivit BBC.

Programul de Asistență Nutrițională Suplimentară (SNAP), de care depinde unul din opt americani, este una dintre principalele plase de siguranță socială din SUA. El le oferă beneficiarilor carduri de debit reîncărcabile, cu care pot achiziționa alimente de bază. În medie, o familie de patru persoane primește aproximativ 715 dolari pe lună, adică mai puțin de șase dolari pe zi de persoană.

Trump, acuzat de cruzime

Administrația Trump a refuzat la începutul lunii să folosească fondul de urgență care ar fi permis continuarea distribuirii ajutoarelor, invocând necesitatea de a păstra banii pentru „situații de urgență reale”, precum dezastrele naturale.

Democrații au reacționat dur. „Aceasta este probabil cea mai crudă încălcare comisă până acum de administrația Trump”, au afirmat, într-o declarație comună, congresmenele Rosa DeLauro și Angie Craig, citate de BBC. Cele două l-au criticat pe președinte și pentru faptul că, în plin „shutdown”, a alocat fonduri pentru o nouă sală de bal la Casa Albă și pentru acordarea de asistență financiară Argentinei.

Chiar și în cazul folosirii rezervei de urgență, aceasta ar fi acoperit doar 60% din ajutoarele lunare, însă membrii democrați ai Camerei Reprezentanților susțin că există încă „fonduri semnificative” în conturile SNAP, special destinate unor astfel de situații.

Într-o scrisoare adresată Departamentului Agriculturii, aceștia i-au cerut secretarului Brooke Rollins să elibereze rezervele și să transfere alte fonduri interne pentru a asigura continuarea programului în luna noiembrie.

Într-o notă internă obținută de presa americană, Rollins a răspuns că rezervele pot fi utilizate exclusiv pentru „urgențe reale”, menționând că aceste fonduri au fost create pentru a face față catastrofelor naturale.

SUA, între solidaritate și disperare

Unele state americane, printre care Massachusetts, au anunțat că vor folosi fonduri proprii pentru a acoperi o parte din deficite. Totuși, guvernul federal a avertizat că aceste sume nu vor fi rambursate. Massachusetts se confruntă cu o situație critică: aproximativ un milion de locuitori sunt în pericol să piardă sprijinul alimentar.

În alte regiuni, autoritățile colaborează cu organizații caritabile și bănci de alimente pentru a găsi soluții temporare. În California, Garda Națională a fost mobilizată pentru a sprijini distribuția produselor alimentare către persoanele vulnerabile.

Criza alimentară se adaugă altor efecte grave ale blocajului administrativ, care a intrat duminică în cea de-a 26-a zi, fiind cel de-al doilea cel mai lung din istoria Statelor Unite. Pe măsură ce fondurile federale se epuizează, serviciile publice, angajații neplătiți și programele sociale se află sub o presiune tot mai mare.

