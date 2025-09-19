S-au emis primele tichete pentru plata facturilor la energia electrică. Cine poate beneficia de sprijin și până când se mai pot depune cereri

Peste 274.000 de conturi alimentate pentru plata facturilor de energie din iulie și august FOTO Facebook/ Florin Manole

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a anunțat vineri, 19 septembrie, că au fost alimentate primele conturi cu ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energia electrică.

Peste 274.000 de conturi au fost alimentate pentru plata facturilor de energie din iulie și august. Urmează tranșele viitoare.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicației informatice EPIDS și s-au emis primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025.

Tichetul emis confirmă faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului pentru energie.

Astăzi, 19 septembrie a.c., ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 de beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei. Astfel, începând din 23 septembrie 2025, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie și august”, se arată într-un comunicat de presă.

Beneficiarii mai pot solicita ajutorul de 50 de lei până pe 27 septembrie.

„Procesul de stabilire a eligibilității cererilor înregistrate aferente lunilor iulie și august 2025 este un proces în continuă desfășurare, până la data de 27 septembrie 2025, dată limită de depunere a cererilor raportate la perioada menționată anterior. După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poștale, nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat.

Informații suplimentare și asistență, privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie, se pot obține prin Call-center ANPIS: 021.9309”, mai arată sursa citată.

Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.

De acest sprijin financiar pot beneficia:

- persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

- familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere. Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

„Ne ținem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili.

Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari. Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie și august.

Îi îndemn pe toți cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole.

