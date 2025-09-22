Românii cu dizabilități pot să primească un ajutor de până în 39.900 lei. Pentru ce se dau banii

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 08:00
528 citiri
Românii cu dizabilități pot să primească un ajutor de până în 39.900 lei. Pentru ce se dau banii
Persoanele cu dizabilități vor putea să primească vochere pentru achiziția de echipamente FOTO Pixabay

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a lansat proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST”, cod SMIS 325494.

Florin Manole, ministrul Muncii, anunță că Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a publicat metodologia pentru acordarea e-voucherelor destinate achiziției de tehnologii asistive și de acces.

„4.307 persoane cu dizabilități, copii și adulți, pot beneficia de sprijin financiar de până la 39.900 lei/voucher, pentru a avea acces real la viața socială”, a precizat Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Echipamente și tehnologii pentru persoanele cu dizabilități

Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, se desfășoară în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării, pe o perioadă de trei ani, între 1 septembrie 2024 și 31 august 2027.

Obiectivul principal este creșterea incluziunii socio-economice a persoanelor cu dizabilități prin facilitarea accesului la tehnologii moderne asistive și de acces, menite să le asigure un parcurs de viață independentă.

Grupul țintă al proiectului este format din 4.307 persoane cu dizabilități, care vor beneficia de vouchere în valoare de până la 39.900 lei pentru achiziția de echipamente și tehnologii asistive.

Valoarea totală a proiectului este de 210,4 milioane lei, din care finanțarea nerambursabilă se ridică la 151,7 milioane lei, prin contribuția fondurilor FEDR și FSE+.

Președintele ANPDPD, Adrian Voican, a subliniat că acest demers reprezintă „un pas important pentru sprijinirea independenței și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități din România”.

#ajutor financiar, #vouchere, #dizabilitati, #florin manole , #ajutoare
