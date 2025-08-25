Ministrul Apărării din Ucraina mulțumește României pentru al 23-lea pachet de ajutor militar

Ministrul Apărării din Ucraina, fostul premier Denîs Smîhal, a mulțumit luni, 25 august, României pentru al 23-lea pachet de ajutor militar, care va ajunge în curând la Kiev. Anunțul a fost făcut după întâlnirea cu ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Ucraina și România colaborează și în domeniul apărării antiaeriene.

Şeful Ministerului Apărării din Ucraina a mulțumit pentru sprijinul neclintit al României în domenii-cheie. România „a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldații noștri vor primi al 23-lea”, a declarat ministrul într-o postare pe Facebook, fără a da detalii despre ce este vorba.

„România continuă instruirea piloților ucraineni pe F-16 și aduce alte contribuții semnificative la formarea scutului nostru antiaerian”, a menționat Smîhal.

Potrivit ministrului ucrainean, el a convenit cu omologul român ca cele două țări „să-și intensifice coordonarea între forțele aeriene de apărare”.

De asemenea, Denîs Smîhal a sugerat că Ucraina și România ar putea colabora în domeniul fabricării de drone. Miniștrii au discutat despre posibilitatea utilizării mecanismului european SAFE pentru lansarea unor proiecte comune de schimb de tehnologii și pentru „lansarea producției ucrainene în România”, a scris Smîhal.

„Ne-am concentrat pe dezvoltarea cooperării industriale. Prioritatea este producția de drone de interceptare, drone FPV, drone cu rază lungă de acțiune”, a afirmat Smîhal.

La rândul său, ministrul român al apărării, Ionuț Moșteanu, a scris pe Facebook după întâlnirea cu omologul ucrainean: „Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”.

Un alt subiect important pe agenda discuțiilor de la Kiev a fost, potrivit ministrului ucrainean, aderarea României la inițiativa PURL, care oferă soldaților ucraineni arme americane.

„Reprezentanții serviciilor de informații au oferit partenerilor lor informații detaliate despre situația de securitate și planurile Rusiei. Împreună, am analizat provocările reprezentate de agresiunea rusă pentru țările noastre”, menționează Denîs Smîhal.

„Sunt recunoscător guvernului și poporului român, și personal domnului Moșteanu, pentru cooperarea lor eficientă și sprijinul puternic acordat Ucrainei”, a scris fostul premier în finalul postării sale pe Facebook.

