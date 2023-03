Imaginile care îi dau fiori lui Putin: Două terenuri de fotbal pline de blindate și tancuri SUA, ce merg în Ucraina din Polonia VIDEO

Pe 3 martie 2023, Statele Unite au anunțat încă un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina în valoare de 400 de milioane de dolari, care completează uriașa sumă de 46,6 miliarde de dolari, pe care America a trimis-o, timp de un an la Kiev, până pe 15 ianuarie 2023.

Acum, în portul Gdynia din Polonia au ajuns un număr foarte mare de tancuri, blindate și camioane militare din SUA, care vor fi expediate în următoarele zile în Ucraina, dar și pentru consolidarea flancului estic al alianței NATO.

Echipamentul militar a fost mutat în portul Gdynia, de lângă Gdansk, în cadrul misiunii Atlantic Resolve. Scopul misiunii este de a întări partea de est a NATO, pe fundalul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, potrivit USM.

„Echipamentele aparținând Armatei SUA, formațiunea de luptă a Brigăzii a 3-a blindate, Divizia 1 de cavalerie, au sosit în portul Gdynia, Polonia”, a declarat pe Twitter, Baltic Security, care acoperă flancul estic al NATO.

Potrivit mass-media, o parte din acest echipament militar va fi trimis pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei.

Acum câteva zile, Statele Unite au anunțat oficial la Washington că vor acorda un nou ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari Ucrainei. Pachetul va fi finanțat printr-o ordonanță dată de Joe Biden, care îl autorizează pe președintele american să transfere echipamente și servicii din stocurile militare ale SUA, fără aprobarea Congresului, în timpul unor situații de urgență, a anunțat Secretarul de Stat, Antony Blinken.

„Acest pachet de asistență militară include mai multe muniții pentru HIMARS și obuziere furnizate de SUA, pe care Ucraina le folosește atât de eficient pentru a se apăra, precum și muniție pentru vehiculele de luptă ale infanteriei Bradley, proiectile lansate cu vehicule blindate și alte echipamentele militare.

În anul 2022, Statele Unite au alocat în total suma de 112 miliarde de dolari pentru ajutorarea Ucrainei, fiind cel mai mare contributor din lume al Kievului. Din acești bani, 46,6 miliarde de dolari a reprezentat ajutor militar pentru Ucraina, conform BBC.

Equipment belonging to the @USArmy 🇺🇸 3rd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division staged at the Port of Gdynia, Poland 🇵🇱 in preparation for redeployment to the continental United States after serving in the Operation #AtlanticResolve, Feb. 22, 2023. #StrongerTogether pic.twitter.com/sqK5U3UbWZ