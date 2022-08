SUA trimite Ucrainei armament de 550 de milioane de dolari. Zelenski: ”Rusia este o amenințare pentru întreaga lume civilizată”

Statele Unite au anunţat luni că vor trimite noi arme forţelor ucrainene care luptă împotriva invaziei ruse, în valoare de 550 milioane de dolari, inclusiv muniţie pentru lansatoarele de rachete care sunt din ce în ce mai importante în luptă, relatează France Presse.

Acest ajutor va ”include în special mai multă muniţie pentru sistemele (...) Himars”, a afirmat în faţa presei un purtător de cuvânt al Casei Albe, John Kirby.

Aceasta ridică suma totală a asistenţei militare alocate Ucrainei de la intrarea în funcţie a preşedintelui Joe Biden la peste 8 miliarde de dolari, a spus el.

Noul ajutor va include de asemenea 75.000 de cartuşe de 155 mm, a precizat Pentagonul într-un comunicat.

"Statele Unite vor continua să lucreze cu aliaţii şi partenerii lor pentru a oferi Ucrainei capacităţi cheie", a subliniat Pentagonul.

Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui SUA pentru Ajutor

”Mulțumesc pentru sprijinul acordat și pentru că înțelegi că Rusia este o amenințare pentru întreaga lume civilizată. Împreună apărăm valorile libertății comune ale Ucrainei și SUA. Noul pachet de asistență pentru apărare ne aduce mai aproape de victorie”, a transmis Zelenski pe Twitter.

