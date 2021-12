Comisia Europeană ajută cu 60 de milioane de euro Republica Moldova pentru a plăti facturile la gaz metan

Comisia Europeană și Republica Moldova au semnat miercuri, 15 decembrie, un pachet de asistență de 60 milioane de euro pe care executivul european îl oferă Guvernului de la Chișinău pentru a face față creșterii prețurilor la gaze.

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă susținută alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Mă bucur foarte mult să o salut pe președinte Maia Sandu. Am avut discuții intense în ultimele săptămâni, în special cu privire la criza de aprovizionare cu gaze cu care se confruntă Moldova. Am anunțat un pachet de urgență, pentru a intensifica sprijinul nostru pentru Moldova. (…) Oferim 60 de milioane de euro pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la gaze asupra celor mai vulnerabile persoane din Moldova”.

„Aștept cu nerăbdare, de asemenea, discuția noastră din această după-amiază cu prietenii noștri de la Summitul Parteneriatului Estic. Vom aborda subiecte importante, de la combaterea COVID-19 la situația geopolitică din regiune și la agenda noastră viitoare”, a mai punctat șefa Comisiei Europene.

Președinta Republicii Moldova se află la Bruxelles, alături de omologii săi din celelalte țări ale Parteneriatului Estic, pentru a participa la un summit între cei 27 de lideri ai țărilor UE și liderii statelor din PaE.

„M-am revăzut astăzi cu Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene. Am discutat despre situația curentă din Republica Moldova și despre reformele pornite de guvernare. Am asigurat-o că obiectivele noastre rămân neschimbate și urmăresc să facă viața cetățenilor mai bună. Am mulțumit pentru susținerea oferită de UE pe parcursul întregului an, inclusiv pentru Planul de recuperare economică în valoare de 600 de milioane euro, pentru ajutorul în lupta cu pandemia de Covid-19 și în gestionarea recentei crize energetice. De asemenea, am discutat despre cooperarea dintre UE și Republica Moldova în anul 2022”, a scris Maia Sandu.

Asistența este nerambursabilă și va intra în bugetul statului până la sfârșitul acestui an, iar sprijinul din partea Uniunii Europene va ajuta să reducă cheltuielile pentru încălzire pentru persoanele cu venituri mici și să consolidăm securitatea energetică, scrie realitatea.md.

„Este încă un gest de solidaritate din partea UE față de cetățenii Republicii Moldova, pentru care suntem recunoscători”, a conchis Sandu.

În cadrul vizitei la Bruxelles, Maia Sandu a acordat un interviu pentru Reuters în care a declarat că Republica Moldova aspiră să adere la Uniunea Europeană „într-o zi” şi i-a comunicat Rusiei că aceasta este alegerea sa, afirmațiile sale venind și pe fondul împlinirii a 30 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice de care Republica Moldova s-a desprins la 27 august 1991.

