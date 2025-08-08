Veniturile pe care autoritățile pot pune popriri. „Sunt foarte, foarte mulți cetățeni care nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi”

Autoritățile locale vor putea pune popriri asupra unei părți din ajutorul social, în situația în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local.

Prevederea în acest sens apare în proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării și pus în dezbatere publică. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că măsura este propusă în condițiile în care ”sunt foarte, foarte mulți cetățeni care primesc ajutorul social și nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi” și anunță că administrațiile locale vor avea și alte instrumente prin care îi vor putea constrânge pe contribuabili să achite datoriile către bugetele locale.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferință de presă susținută la Oradea, că autoritățile locale vor avea noi instrumente pentru a încasa impozitele, în contextul în care una dintre direcțiile propuse de proiectul de reformă administrativă al Ministerului Dezvoltării vizează creșterea capacității financiare și a capacității de încasare a veniturilor la nivelul autorităților publice locale.

”La creșterea capacității financiare veți vedea foarte multe propuneri, noutăți în ceea ce privește încasarea, noi instrumente pentru autoritățile locale de a încasa impozitele: constrângeri în ceea ce privește eliberarea de autorizații de construcție, dacă ai datorii nu poți să mai iei autorizație de construcție, constrângeri în ceea ce privește permisul de conducere, constrângeri în ceea ce privește achiziția de autoturisme, dacă ai datorii la autoritatea locală, impozit, taxe neplătite, nu poți să-ți înmatriculezi mașina nou cumpărată, nu poți să-ți recuperezi permisul dacă ai neplătite amenzile, din ajutorul social se pot reține, nu total, dar parțial sume pentru acoperirea datoriilor, pentru că sunt foarte, foarte mulți cetățeni care primesc ajutorul social și nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzile care au fost aplicate”, a declarat Tanczos Barna.

