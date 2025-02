Emisarul lui Trump pentru proiecte speciale, mesaj direct către Marcel Ciolacu: ”România este cel mai recent exemplu”

Un înalt oficial al administrației Trump a numit România în pledoaria sa pentru reducerea ajutorului extern acordat de SUA. Emisarul special al președintelui american Donald Trump pentru proiecte speciale, Richard Grenell, a menționat România și l-a interpelat direct pe premierul Marcel Ciolacu cu privire la programele de ajutor extern USAid.

Pe fondul eliminării tuturor programelor de diversitate, egalitate și incluziune, administrația Trump susține că ajutorul extern dat de SUA în timpul mandatului președintelui Joe Biden a fost utilizat pentru a susține cauze politice.

„Programele de ajutor extern USAid au fost tranformate în arme împotriva oamenilor și politicienilor care nu sunt 'woke'. Administrația Biden a cheltuit banii din impozitele americanilor pentru a susține programe și candidați de stânga din întreaga lume”, a transmis pe X Richard Grenell, emisarul special al președintelui Trump pentru proiecte speciale.

Fost șef al comunității de informații în primul mandat Trump, Grenell acuză administrația Biden că utilizat fondurile USAid și în cazul României pentru a ataca partidele conservatoare.

„Conservatorii din toată lumea au fost ținta acestui atac. România este cel mai recent exemplu”, a continuat, îndreptând mesajul său către premierul Marcel Ciolacu.

