Joe Biden a aprobat ajutorul ”istoric” pentru Ucraina. Suma majoră care va ajunge la Kiev

Liderul de la Casa Albă, Joe Biden, anunță că Statele Unite vor oferi o finanțare „istorică” Ucrainei, de peste 13,6 miliarde de dolari, printr-un proiect de lege care a fost deja semnat.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter a președintelui SUA, marți, 15 martie.

Din cele 13,6 miliarde, sunt stabilit sume pentru ajutor economic, de apărare și umanitar. În textul proiectului sunt incluse și prevederi pentru aplicarea sancțiunilor.

Pachetul de ajutor prevede și 4 miliarde de dolari pentru ajutorul refugiaților care au fugit din Ucraina sau care au fost strămutați.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine.